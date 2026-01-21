"Северсталь" стала лидером Рейтинга работодателей в сфере металлургии

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Северсталь" вновь стала лидером Рейтинга работодателей России-2025 hh.ru среди металлургических компаний в категории "Крупнейшие компании" (с численностью сотрудников более 5001 человек), сообщает пресс-служба предприятия.

В общем списке в категории "Крупнейшие компании" "Северсталь" заняла 13-е место – это второй результат среди промышленных компаний. Кроме того, она заняла первое место наряду с "Сибуром" и Альфа-Банком в субрейтинге компаний с самыми высокоразвитыми HR-процессами (процессами, связанными с кадровыми ресурсами).

Рейтинг работодателей формируется аналитиками hh.ru на основе HR-анкетирования (анкетирования среди сотрудников), eNPS-опроса* текущих сотрудников, отзывов бывших сотрудников и опроса соискателей. В 2025 году в рейтинге приняли участие почти 1,8 тысячи компаний со всей страны из 41 отрасли бизнеса, за финалистов было отдано 692 тысячи голосов соискателей.

Как отмечается в сообщении, в 2025 году "Северсталь" фокусировалась на популяризации работы в металлургии, повышении лояльности сотрудников и развитии культуры человекоцентричности и эмпатии в компании.

Одна из задач "Северстали" – повышение привлекательности работы в промышленности среди широкой аудитории. Флагманским проектом стала игра "Охотники за сталью", в которой пользователям предлагалось найти в разных игровых вселенных артефакты, похожие на реальные объекты с производства - рельсовый кран, доменную печь, шаропрокатный стан и другие. Спецпроект собрал более 140 тысяч участников. К нему присоединились популярные стримеры, которые выполняли задания в прямом эфире, а баннеры с ссылкой на участие появились в компьютерных клубах по всей стране.

В "Северстали" также внедряют передовые HR-практики компаний-лидеров в своих отраслях. В 2025 году в компании проведено исследование "жизненного пути сотрудника" (employee journey map, EJM) для глубинного понимания его опыта и эмоций на разных этапах развития его карьеры.

Большое внимание уделяется также развитию руководителей производства с фокусом на эмпатичное лидерство. Этот навык необходим при общении с представителями разных поколений и профессий и отражает фундаментальные ценности компании. В 2025 году обучение прошли свыше 200 руководителей уровня директоров, начальников производств и цехов. В 2026 году планируется масштабировать программу на мастеров.

"Несмотря на сложную ситуацию в российской металлургии, забота о сотрудниках остается нашим стратегическим приоритетом. Так, мы в полном объеме сохраняем программу благополучия для сотрудников и членов их семей "Для своих: с заботой о каждом", - приводится в сообщении комментарий генерального директора "Северстали" Александра Шевелева.

Он отметил, что компания находит новые точки роста и пути повышения производительности труда, в том числе за счет более широкого внедрения генеративного искусственного интеллекта в ежедневные процессы.

"Недавний конкурс "Лидеры металлургИИ" стал ярким примером того, как идеи сотрудников при поддержке компании превращаются в реальные инструменты автоматизации задач. Особенно ценно, что в условиях внешних вызовов в нашей команде растет вовлеченность и готовность рекомендовать компанию в качестве работодателя – на 3 и 6 процентных пунктов, соответственно. Кроме того, в регионах присутствия "Северстали" и в регионах-донорах на 13 процентных пунктов увеличилась привлекательность компании среди соискателей и, что еще важнее, на 12 процентных пунктов – их готовность прийти к нам работать . Мы разные по опыту, профессиям, подходам, но нас объединяет один характер: решительный, инициативный и готовый к изменениям. Именно это делает нас устойчивыми в любых обстоятельствах и позволяет уверенно смотреть в будущее", - резюмировал Шевелев.

*Employee Net Promoter Score — метрика для оценки уровня удовлетворенности работников и их лояльности организации.