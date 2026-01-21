https://ria.ru/20260121/sevastopol-2069298485.html
Жительница Севастополя ударила сожителя ножом за отказ гладить вещи
Жительница Севастополя ударила сожителя ножом за отказ гладить вещи - РИА Новости, 21.01.2026
Жительница Севастополя ударила сожителя ножом за отказ гладить вещи
Жительница Севастополя дважды ударила сожителя ножом за отказ гладить сорочку, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции города. РИА Новости, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости.
Жительница Севастополя дважды ударила сожителя ножом за отказ гладить сорочку, возбуждено уголовное дело, сообщила
пресс-служба полиции города.
"Двадцатисемилетняя девушка ужинала со своим сожителем, они распили горячительные напитки, пообщались на разные темы, а в завершении вечера начался спор о том, кто должен гладить одежду. Точнее не спор, а всего обмен парой фраз. Девушка указала возлюбленному на его рубашку и сказала: "Гладь сам". А тот в ответ ответил, что не может. Тогда она схватила нож и дважды ударила его в плечо", – говорится в сообщении.
Женщина сама вызвала скорую помощь, пострадавшего увезли в больницу.
По данным полиции, женщина признала вину и раскаялась. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.