Жительница Севастополя ударила сожителя ножом за отказ гладить вещи

"Двадцатисемилетняя девушка ужинала со своим сожителем, они распили горячительные напитки, пообщались на разные темы, а в завершении вечера начался спор о том, кто должен гладить одежду. Точнее не спор, а всего обмен парой фраз. Девушка указала возлюбленному на его рубашку и сказала: "Гладь сам". А тот в ответ ответил, что не может. Тогда она схватила нож и дважды ударила его в плечо", – говорится в сообщении.