Спецпосланник Трампа призвал Сербию следовать примеру США - РИА Новости, 21.01.2026
21:28 21.01.2026
Спецпосланник Трампа призвал Сербию следовать примеру США
Спецпосланник Трампа призвал Сербию следовать примеру США
Спецпосланник президента США Ричард Гренелл призвал Сербию следовать примеру США, подчеркнув, что Европа находится в беде из-за экономической политики Брюсселя. РИА Новости, 21.01.2026
в мире, сша, сербия, европа, ричард гренелл, александр вучич, марко рубио
В мире, США, Сербия, Европа, Ричард Гренелл, Александр Вучич, Марко Рубио
Спецпосланник Трампа призвал Сербию следовать примеру США

Спецпосланник Трампа Гренелл призвал Сербию следовать примеру США

© AP Photo / Susan WalshРичард Гренелл
© AP Photo / Susan Walsh
Ричард Гренелл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Спецпосланник президента США Ричард Гренелл призвал Сербию следовать примеру США, подчеркнув, что Европа находится в беде из-за экономической политики Брюсселя.
"Европа в беде — ваши экономики "душат" в Брюсселе. Инновации почти мертвы. Компании внутри Европы не растут. (Президент Сербии Александр – ред.) Вучич должен идти по пути США, а не по европейскому пути", - написал Гренелл в соцсети X.
В среду на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе президент Сербии Александр Вучич заверил госсекретаря США Марка Рубио в продолжении укрепления отношений между Белградом и Вашингтоном.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Вучич бойкотирует приезд докладчика ЕП, который "желает разрушения Сербии"
16 января, 19:51
 
