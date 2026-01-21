https://ria.ru/20260121/sdelka-2069299903.html
Сделка США и Ирана должна охватывать ядерное обогащение, заявил Уиткофф
Сделка США и Ирана должна охватывать ядерное обогащение, заявил Уиткофф - РИА Новости, 21.01.2026
Сделка США и Ирана должна охватывать ядерное обогащение, заявил Уиткофф
Возможное соглашение США и Ирана должно охватывать ракетные технологии и процесс обогащения урана, заявил в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 21.01.2026
Сделка США и Ирана должна охватывать ядерное обогащение, заявил Уиткофф
Уиткофф: соглашение США с Ираном должно охватывать ракеты и ядерное обогащение