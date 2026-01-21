Рейтинг@Mail.ru
СБУ заявила о готовящемся покушении на Коломойского*
14:45 21.01.2026 (обновлено: 15:41 21.01.2026)
СБУ заявила о готовящемся покушении на Коломойского*
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о подготовке покушения на находящегося под стражей олигарха Игоря Коломойского*.
"Получена информация от оперативного подразделения, что на данный момент неустановленными лицами планируется реализовать меры посягательства на жизнь и здоровье Коломойского* И. В. во время его доставки в сессионный зал Киевского городского совета. Учитывая вышеуказанное и с целью минимизации негативных последствий, доставка Коломойского* И. В. 21 января 2026 года в сессионный зал Киевского городского совета невозможна", — говорится в ответе СБУ, опубликованном в Telegram-канале депутата Рады Алексея Гончаренко*.

В конце декабря Печерский райсуд заключил под стражу адвоката олигарха — Сергея Стецюка. Ему вменяют получение ста тысяч долларов обманным путем.
Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. А в мае 2024-го офис генерального прокурора Украины предъявил ему обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний. Как отмечало издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
Заправочная станция Укрнафта - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Украина выиграла у Коломойского* международный суд по компании "Укрнафта"
8 января, 00:48
 
В миреУкраинаСергей КарпенкоСлужба безопасности УкраиныКиевский городской совет
 
 
