СБУ заявила о готовящемся покушении на Коломойского*

"Получена информация от оперативного подразделения, что на данный момент неустановленными лицами планируется реализовать меры посягательства на жизнь и здоровье Коломойского* И. В. во время его доставки в сессионный зал Киевского городского совета. Учитывая вышеуказанное и с целью минимизации негативных последствий, доставка Коломойского* И. В. 21 января 2026 года в сессионный зал Киевского городского совета невозможна", — говорится в ответе СБУ, опубликованном в Telegram-канале депутата Рады Алексея Гончаренко*.