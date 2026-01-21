Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 12-13% - РИА Новости, 21.01.2026
23:05 21.01.2026
Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 12-13%
Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 12-13%
Сбербанк ожидает, что к концу 2026 года ключевая ставка Банка России снизится до 12-13%, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. РИА Новости, 21.01.2026
экономика, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), рбк (медиагруппа)
Экономика, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), РБК (медиагруппа)
Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 12-13%

Сбербанк ожидает, что ключевая ставка ЦБ к концу года снизится до 12-13%

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сбербанк ожидает, что к концу 2026 года ключевая ставка Банка России снизится до 12-13%, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
"Мы ожидаем, что к концу года она (ставка – ред.) снизится до 12-13%, это наш базовый прогноз. Примерно мы ставим -0,5 п.п. на каждом заседании, вот такой тренд", - сказал он в эфире РБК ТВ.
Банк России по итогам последнего в прошлом году заседания совета директоров 19 декабря снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
"Сбер" снизил максимальную ставку по одному из вкладов до 15%
Вчера, 14:34
 
ЭкономикаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РБК (медиагруппа)
 
 
