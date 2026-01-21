https://ria.ru/20260121/sber-2069443427.html
Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 12-13%
Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 12-13% - РИА Новости, 21.01.2026
Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 12-13%
Сбербанк ожидает, что к концу 2026 года ключевая ставка Банка России снизится до 12-13%, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T23:05:00+03:00
2026-01-21T23:05:00+03:00
2026-01-21T23:05:00+03:00
экономика
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914200474_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3645de5ce636b94e08acc92dbdf49cdd.jpg
https://ria.ru/20260121/sber-2069316181.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914200474_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_efb073732475510bf75d17e72f5be690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), рбк (медиагруппа)
Экономика, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), РБК (медиагруппа)
Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 12-13%
Сбербанк ожидает, что ключевая ставка ЦБ к концу года снизится до 12-13%