"Сбер" снизил максимальную ставку по одному из вкладов до 15%
"Сбер" с 21 января снизил максимальную ставку по вкладу "Лучший" с 15,5% до 15%, следует из тарифов банка в мобильном приложении, с которыми ознакомился... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:34:00+03:00
2026-01-21T14:34:00+03:00
2026-01-21T14:34:00+03:00
экономика
россия
сбер
россия
Новости
ru-RU
экономика, россия, сбер
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Сбер" с 21 января снизил максимальную ставку по вкладу "Лучший" с 15,5% до 15%, следует из тарифов банка в мобильном приложении, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.
Максимальная ставка по вкладу действует только на "новые деньги" - средства, которых не лежали на вкладах и накопительных счетах клиента в банке в последние два месяца.
Ранее "Сбер
" также объявлял, что с 25 декабря снизит ставки по рыночным ипотечным программам на 1,3-1,5 п.п., а с 22 декабря - по потребительским кредитам на 0,5 п.п. Также банк анонсировал снижение базовой ставки по накопительному счету с 5 января.
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России
, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады января снизилась на 0,18 процентного пункта - до 15,102% годовых, сообщал ранее Банк России.
Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря снова снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.