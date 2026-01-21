Рейтинг@Mail.ru
14:34 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/sber-2069316181.html
"Сбер" снизил максимальную ставку по одному из вкладов до 15%
"Сбер" снизил максимальную ставку по одному из вкладов до 15%
"Сбер" с 21 января снизил максимальную ставку по вкладу "Лучший" с 15,5% до 15%, следует из тарифов банка в мобильном приложении, с которыми ознакомился... РИА Новости, 21.01.2026
экономика, россия, сбер
Экономика, Россия, Сбер
"Сбер" снизил максимальную ставку по одному из вкладов до 15%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Сбер" с 21 января снизил максимальную ставку по вкладу "Лучший" с 15,5% до 15%, следует из тарифов банка в мобильном приложении, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.
Максимальная ставка по вкладу действует только на "новые деньги" - средства, которых не лежали на вкладах и накопительных счетах клиента в банке в последние два месяца.
Ранее "Сбер" также объявлял, что с 25 декабря снизит ставки по рыночным ипотечным программам на 1,3-1,5 п.п., а с 22 декабря - по потребительским кредитам на 0,5 п.п. Также банк анонсировал снижение базовой ставки по накопительному счету с 5 января.
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады января снизилась на 0,18 процентного пункта - до 15,102% годовых, сообщал ранее Банк России.
Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря снова снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
