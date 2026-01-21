"Сбер" снизил максимальную ставку по одному из вкладов до 15%

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Сбер" с 21 января снизил максимальную ставку по вкладу "Лучший" с 15,5% до 15%, следует из тарифов банка в мобильном приложении, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.

Максимальная ставка по вкладу действует только на "новые деньги" - средства, которых не лежали на вкладах и накопительных счетах клиента в банке в последние два месяца.

Ранее " Сбер " также объявлял, что с 25 декабря снизит ставки по рыночным ипотечным программам на 1,3-1,5 п.п., а с 22 декабря - по потребительским кредитам на 0,5 п.п. Также банк анонсировал снижение базовой ставки по накопительному счету с 5 января.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России , привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады января снизилась на 0,18 процентного пункта - до 15,102% годовых, сообщал ранее Банк России.