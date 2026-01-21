Рейтинг@Mail.ru
16:34 21.01.2026
Застрявший в Таразе рейс SCAT Airlines ждет разрешения на вылет
Пассажирский самолет казахстанской авиакомпании SCAT (СКАТ)
Пассажирский самолет казахстанской авиакомпании SCAT (СКАТ) - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет казахстанской авиакомпании SCAT (СКАТ) . Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 янв - РИА Новости. Застрявший в казахстанском Таразе рейс авиакомпании SCAT Airlines, летевший из вьетнамского Фукуока в Екатеринбург, ждет разрешения на вылет, экипаж уже прибыл на борт, сообщили РИА Новости в среду в аэропорту.
Ранее в СМИ сообщалось, что рейс авиакомпании SCAT Airlines из Фукуока в Екатеринбург приземлился во вторник в Таразе для плановой дозаправки. Однако вместо часовой остановки около 217 россиян, включая детей, провели в транзитной зоне аэропорта более 18 часов из-за поломки лайнера.
"Он (самолет- ред.) до сих пор у нас стоит. Мы ожидаем добро на вылет. Экипаж прибыл сейчас (на борт – ред.). Как они дадут добро, мы начнем посадку", - рассказал собеседник агентства.
В справочной аэропорта Тараза РИА Новости подтвердили, что пассажиры рейса, следовавшего из Фукуока в Екатеринбург, провели более 18 часов в транзитной зоне. При этом сотрудник отказался назвать причину задержки вылета, рекомендовав обращаться за разъяснениями в авиакомпанию.
В свою очередь в пресс-службе авиакомпании SCAT Airlines РИА Новости пояснили, что рейс был задержан из-за необходимости дополнительного технического обслуживания самолета.
Кроме того, представитель генконсульства России в Алма-Ате рассказал РИА Новости, что сотрудники дипмиссии держали связь с пассажирами рейса, консультировали их по действиям и контролировали ситуацию совместно с авиакомпанией SCAT. Сейчас технические проблемы устранены, и борт готовится к вылету в Екатеринбург, отметил собеседник агентства.
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
В аэропорту Екатеринбурга задержали рейс на Фукуок
16 ноября 2025, 13:23
16 ноября 2025, 13:23
 
ЕкатеринбургТаразВ миреВьетнам
 
 
