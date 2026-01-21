Рейтинг@Mail.ru
Самолет, севший в Красноярске, временно отстранили от эксплуатации - РИА Новости, 21.01.2026
11:50 21.01.2026
Самолет, севший в Красноярске, временно отстранили от эксплуатации
2026-01-21T11:50:00+03:00
2026-01-21T11:50:00+03:00
происшествия
красноярск
ташкент
владивосток
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
ташкент
владивосток
происшествия, красноярск, ташкент, владивосток, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Ташкент, Владивосток, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
КРАСНОЯРСК, 21 янв - РИА Новости. Самолет Boeing, совершивший экстренную посадку в Красноярске по пути из Ташкента во Владивосток, временно отстранен от эксплуатации, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В ходе выполнения рейса по маршруту Ташкент - Владивосток воздушное судно (767-300) авиакомпании "Узбекские авиалинии" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского. Посадка осуществлена в штатном режиме. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве уточняют, что Красноярской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса.
В среду пресс-служба аэропорта заявила, что самолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам. Уточнялось, что посадка прошла штатно, пострадавших нет. Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
После незапланированной посадки рейса Ташкент—Владивосток проведут проверку
ПроисшествияКрасноярскТашкентВладивостокЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
