Самолет, севший в Красноярске, временно отстранили от эксплуатации

КРАСНОЯРСК, 21 янв - РИА Новости. Самолет Boeing, совершивший экстренную посадку в Красноярске по пути из Ташкента во Владивосток, временно отстранен от эксплуатации, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В ходе выполнения рейса по маршруту Ташкент - Владивосток воздушное судно (767-300) авиакомпании "Узбекские авиалинии" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского. Посадка осуществлена в штатном режиме. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве уточняют, что Красноярской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса.
В среду пресс-служба аэропорта заявила, что самолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам. Уточнялось, что посадка прошла штатно, пострадавших нет. Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).