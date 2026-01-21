https://ria.ru/20260121/samolet-2069212626.html
Самолет Трампа приземлился на военной базе рядом с Вашингтоном
Самолет Трампа приземлился на военной базе рядом с Вашингтоном - РИА Новости, 21.01.2026
Самолет Трампа приземлился на военной базе рядом с Вашингтоном
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился на базе Эндрюс рядом с Вашингтоном после выявления неисправности на борту при вылете в Давос, передает... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T07:20:00+03:00
2026-01-21T07:20:00+03:00
2026-01-21T07:20:00+03:00
в мире
сша
давос
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996969040_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_4894cb7ea790114c5bd143e9f59e07ae.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069211989.html
сша
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996969040_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_ca7e26a93ead623cd45d1d6994802cd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, давос, дональд трамп
В мире, США, Давос, Дональд Трамп
Самолет Трампа приземлился на военной базе рядом с Вашингтоном
Reuters: самолет Трампа приземлился на базе Эндрюс после выявления неисправности