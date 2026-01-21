Рейтинг@Mail.ru
Самолет Трампа приземлился на военной базе рядом с Вашингтоном
07:20 21.01.2026
Самолет Трампа приземлился на военной базе рядом с Вашингтоном
Самолет Трампа приземлился на военной базе рядом с Вашингтоном - РИА Новости, 21.01.2026
Самолет Трампа приземлился на военной базе рядом с Вашингтоном
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился на базе Эндрюс рядом с Вашингтоном после выявления неисправности на борту при вылете в Давос, передает... РИА Новости, 21.01.2026
в мире, сша, давос, дональд трамп
В мире, США, Давос, Дональд Трамп
Самолет Трампа приземлился на военной базе рядом с Вашингтоном

Reuters: самолет Трампа приземлился на базе Эндрюс после выявления неисправности

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп на авиабазе Эндрюс
Дональд Трамп на авиабазе Эндрюс
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп на авиабазе Эндрюс. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа приземлился на базе Эндрюс рядом с Вашингтоном после выявления неисправности на борту при вылете в Давос, передает агентство Рейтер.
"Самолет Air Force One приземлился на объединенной базе Эндрюс после (обнаружения - ред.) того, что Белый дом назвал незначительной проблемой, связанной с электричеством", - говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Самолет Трампа развернулся обратно после пролета над Нью-Йорком
