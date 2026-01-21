https://ria.ru/20260121/samolet-2069211705.html
Белый дом назвал причину возвращения борта Трампа обратно
Белый дом назвал причину возвращения борта Трампа обратно
Белый дом объяснил возвращение борта президента США Дональда Трампа небольшой проблемой с электричеством, он сменит самолет и отправится в Давос. РИА Новости, 21.01.2026
Белый дом объяснил возвращение борта Трампа обратно проблемой с электричеством