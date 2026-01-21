СМИ: самолет Трампа развернулся по пути в Давос из-за неисправности

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One развернулся по пути в Давос из-за неисправности, передает Reuters.
«
"Белый дом заявил, что после взлета экипаж самолета Air Force One обнаружил "небольшую электрическую неисправность", — говорится в сообщении.
В администрации американского лидера пояснили, что экипаж принял решение вернуться из соображений предосторожности.
Как выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных, Air Force One совершил разворот вскоре после пролета Нью-Йорка. Вскоре он приземлился на базе Эндрюс под Вашингтоном, где Трамп пересел на самолет меньшего размера.
Глава Белого дома перед вылетом пообещал журналистам, что его поездка на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе будет интересной, при этом он "понятия не имеет, что произойдет".
Президент США должен выступить на форуме в среду, 21 января, в 16:30 мск. Примерно через час он примет участие во встрече глав государств, а вечером, в 19:25 мск, поучаствует в приеме с представителями бизнеса. На следующий день в 12:30 политик проведет церемонию объявления устава Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа, после чего отбудет в Вашингтон.
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января.