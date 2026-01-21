Рейтинг@Mail.ru
06:53 21.01.2026 (обновлено: 10:57 21.01.2026)
СМИ: самолет Трампа развернулся по пути в Давос из-за неисправности
Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One развернулся по пути в Давос из-за неисправности, передает Reuters. РИА Новости, 21.01.2026
СМИ: самолет Трампа развернулся по пути в Давос из-за неисправности

Reuters: самолет Трампа развернулся после вылета в Давос из-за неисправности

© REUTERS / Jonathan ErnstПредставители СМИ покидают борт президентского самолета Air Force One после обнаружения неисправности электрооборудования в полете по пути в Давос
Представители СМИ покидают борт президентского самолета Air Force One после обнаружения неисправности электрооборудования в полете по пути в Давос - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Представители СМИ покидают борт президентского самолета Air Force One после обнаружения неисправности электрооборудования в полете по пути в Давос
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One развернулся по пути в Давос из-за неисправности, передает Reuters.
«

"Белый дом заявил, что после взлета экипаж самолета Air Force One обнаружил "небольшую электрическую неисправность", — говорится в сообщении.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп уверен, что США из посмешища превратились в самую крутую страну
06:42
06:42
В администрации американского лидера пояснили, что экипаж принял решение вернуться из соображений предосторожности.
Как выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных, Air Force One совершил разворот вскоре после пролета Нью-Йорка. Вскоре он приземлился на базе Эндрюс под Вашингтоном, где Трамп пересел на самолет меньшего размера.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Как было — не будет. Трамп сделал Путину интересное предложение
08:00
08:00
Глава Белого дома перед вылетом пообещал журналистам, что его поездка на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе будет интересной, при этом он "понятия не имеет, что произойдет".
Президент США должен выступить на форуме в среду, 21 января, в 16:30 мск. Примерно через час он примет участие во встрече глав государств, а вечером, в 19:25 мск, поучаствует в приеме с представителями бизнеса. На следующий день в 12:30 политик проведет церемонию объявления устава Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа, после чего отбудет в Вашингтон.
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дикий скандал в Давосе: Европа разводится с Америкой и зовет замуж Россию
08:00
08:00
 
