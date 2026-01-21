Рейтинг@Mail.ru
Сахалин поможет Камчатке с ликвидацией последствий циклона - РИА Новости, 21.01.2026
03:36 21.01.2026
Сахалин поможет Камчатке с ликвидацией последствий циклона
Сахалин поможет Камчатке с ликвидацией последствий циклона
Сахалин поможет Камчатке с ликвидацией последствий циклона

Сахалин выделил технику Камчатке на ликвидацию последствий циклона

Люди на автобусной остановке в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв – РИА Новости. Власти Сахалина направят 10 единиц снегоочистительной техники на Камчатку для борьбы с последствиями мощного циклона, сообщили РИА Новости в правительстве области.
"Снегоуборочные машины в среду погрузят на борт МЧС России, который и перебросит груз в Петропавловск-Камчатский. Сахалин выделил технику из резервных мощностей дорожной отрасли региона. Всего на Камчатку будет направлено порядка 10 единиц снегоуборочной техники вместе с механизаторами - специалистами, которые будут ею управлять", - рассказали в пресс-службе правительства области.
По словам собеседника агентства, поддержка властям полуострова проводится по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился к правительству РФ за помощью в ликвидации последствий аномального снегопада, отметив, что в регионе не хватает специализированной высокопроходимой техники. Технику и специалистов предоставили дорожные предприятия Сахалина и Сахавтодор.
Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что Сахалинская область имеет большой опыт борьбы с аналогичной стихией.
"Мы по первому обращению откликнулись на просьбу коллег о помощи. На Камчатку мы направляем высокопроходимые снегоуборочные машины - роторные снегоочистители, грейдеры и погрузчики, которые особенно востребованы при устранении последствий мощных снегопадов", - прокомментировал глава региона.
