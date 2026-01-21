Сахалин поможет Камчатке с ликвидацией последствий циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв – РИА Новости. Власти Сахалина направят 10 единиц снегоочистительной техники на Камчатку для борьбы с последствиями мощного циклона, сообщили РИА Новости в правительстве области.

"Мы по первому обращению откликнулись на просьбу коллег о помощи. На Камчатку мы направляем высокопроходимые снегоуборочные машины - роторные снегоочистители, грейдеры и погрузчики, которые особенно востребованы при устранении последствий мощных снегопадов", - прокомментировал глава региона.