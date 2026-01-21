Аналитик назвал факторы, которые могут надавить на рубль в феврале

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В январе рубль поддерживают жесткая денежно-кредитная политика и намерение Банка России и Минфина значительно увеличить продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила. Однако в феврале добавятся новые факторы, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Всего до 5 февраля будет продано валюты и золота на более чем 192 миллиарда рублей.
"Это соответствует 12,8 млрд рублей в день, что в 2,3 раза выше по сравнению с объемами продаж с 5 декабря 2025-го по 15 января 2026 года", — указал он.
В пользу рубля играет сохраняющийся профицит торгового баланса. Если нефть подешевеет, а импорт восстановится, сальдо спустя некоторое время может стать менее комфортным.
В ближайшей перспективе все ждут решения Банка России по ключевой ставке 13 февраля. На фоне годовой инфляции 5,59% в прошлом году регулятор может действовать более решительно. Если ставка резко снизится, рубль ослабнет, заключил Шнейдерман.
