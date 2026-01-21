https://ria.ru/20260121/rossiya-2069351167.html
В Белгородской области в январе пострадали 52 человека, заявила Москалькова
Более 50 мирных жителей ранены, среди них трое детей, еще десять человек погибли за этот год в Белгородской области, сообщила уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 21.01.2026
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Татьяна Москалькова
