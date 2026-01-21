На Западе сделали громкое заявление о России из-за плана Трампа

Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов "торговую базуку". Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.