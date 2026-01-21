В США рассказали о том, что случилось с резервами России

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия с начала СВО заработала 216 миллиардов долларов на росте цен на золото, пишет Bloomberg.
"Россия получила огромную прибыль от резкого роста цен на золото с начала войны на Украине, ее масштабы достигли размеров, сопоставимых с замороженными суверенными резервами в Европе", — говорится в материале.
ФРГ пытается прикрыть посягательство на активы России, считает посол
25 декабря 2025, 08:25
По данным издания, прибыль от подорожания драгоценного металла компенсируют большую часть потерь от заморозки активов.
"В то время как ценные бумаги и денежные средства, заблокированные в Европе, не могут быть проданы или заложены, золото при необходимости все еще может быть монетизировано", — отмечает агентство.
Ранее РИА Новости выяснило, что золотой запас России за счет подорожания за год увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов. Согласно анализу данных Центрального банка, на 1 января 2025-го в его хранилищах хранилось слитков на 195,7 миллиарда долларов, а спустя год — уже на 326,5 миллиарда.
Это произошло за счет ралли на рынке золота: за указанный срок его стоимость подскочила в 1,7 раза — с 2,6 до до 4,4 тысячи за тройскую унцию.
На золото в резервах ЦБ к началу 2026 года приходилось 43,3 процента. Вместе с тем доля валюты увеличилась всего на 3,6 процента, составив 428,3 миллиарда долларов.
Лондон не будет использовать активы России для помощи Киеву, пишет FT
19 декабря 2025, 22:28