В США рассказали о том, что случилось с резервами России - РИА Новости, 21.01.2026
02:15 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/rossiya-2069196811.html
В США рассказали о том, что случилось с резервами России
Россия с начала СВО заработала 216 миллиардов долларов на росте цен на золото, пишет Bloomberg. РИА Новости, 21.01.2026
В США рассказали о том, что случилось с резервами России

Bloomberg: Россия заработала на росте цен на золото 216 миллиардов долларов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Устьинского моста в Москве
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия с начала СВО заработала 216 миллиардов долларов на росте цен на золото, пишет Bloomberg.
"Россия получила огромную прибыль от резкого роста цен на золото с начала войны на Украине, ее масштабы достигли размеров, сопоставимых с замороженными суверенными резервами в Европе", — говорится в материале.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ФРГ пытается прикрыть посягательство на активы России, считает посол
25 декабря 2025, 08:25
По данным издания, прибыль от подорожания драгоценного металла компенсируют большую часть потерь от заморозки активов.
"В то время как ценные бумаги и денежные средства, заблокированные в Европе, не могут быть проданы или заложены, золото при необходимости все еще может быть монетизировано", — отмечает агентство.
Ранее РИА Новости выяснило, что золотой запас России за счет подорожания за год увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов. Согласно анализу данных Центрального банка, на 1 января 2025-го в его хранилищах хранилось слитков на 195,7 миллиарда долларов, а спустя год — уже на 326,5 миллиарда.
Это произошло за счет ралли на рынке золота: за указанный срок его стоимость подскочила в 1,7 раза — с 2,6 до до 4,4 тысячи за тройскую унцию.
На золото в резервах ЦБ к началу 2026 года приходилось 43,3 процента. Вместе с тем доля валюты увеличилась всего на 3,6 процента, составив 428,3 миллиарда долларов.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Лондон не будет использовать активы России для помощи Киеву, пишет FT
19 декабря 2025, 22:28
 
