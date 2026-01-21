Рейтинг@Mail.ru
13:03 21.01.2026
Россия стала лидером по темпам роста числа туристов, посетивших Японию
Россия стала лидером по темпам роста числа туристов, посетивших Японию

РФ в 2025 году стала лидером по темпам роста числа туристов, посетивших Японию

© Depositphotos.com / beibaokeРайон Сибуя в Токио, Япония
Район Сибуя в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Depositphotos.com / beibaoke
Район Сибуя в Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 21 янв – РИА Новости. Темпы роста числа российских туристов, приезжающих в Японию, стали самыми высокими среди 24 стран и регионов, выяснило РИА Новости, проанализировав статистические данные Японской национальной организации по туризму.
Рост за 2025 год составил 96,3%. Это рекордный рост среди основных по туризму для Японии 24 стран и регионов. Ближайшие "конкуренты" Испания и Италия идут с большим отрывом – 34,7% и 34,6% соответственно.
В абсолютных цифрах в 2025 году Японию посетили 194,9 тысячи россиян.
Всего за 2025 год в Японию приехали 42,68 миллиона туристов из-за границы, это рекордный показатель для страны.
Район Минато в Токио - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Токио не запрещал пролеты российским авиакомпаниям, заявило посольство
20 ноября 2025, 05:26
 
