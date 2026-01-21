Россия втрое нарастила экспорт водки в Индию

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия в январе-октябре увеличила экспорт водки в Индию почти втрое - до максимума за два года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.

Так, по данным ведомства, за десять месяцев прошлого года поставки составили 820 тысяч долларов, что в 2,9 раза больше уровня годом ранее и является наибольшим значением с января-октября 2023 года.

Индия закупает достаточно мало водки на мировом рынке - за январь-октябрь ее было куплено всего на 22,3 миллиона долларов против 18,6 миллиона в предыдущий год. Заметными поставщиками были Швеция с поставками на 7,8 миллиона долларов, Франция (5,4 миллиона), Сингапур (3,2 миллиона), ОАЭ (1,8 миллиона) и Черногория (1 миллион). Россия занимала шестое место.