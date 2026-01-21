https://ria.ru/20260121/rossija-2069370779.html
Россия втрое нарастила экспорт водки в Индию
Россия втрое нарастила экспорт водки в Индию
Россия в январе-октябре увеличила экспорт водки в Индию почти втрое - до максимума за два года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства... РИА Новости, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия в январе-октябре увеличила экспорт водки в Индию почти втрое - до максимума за два года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Так, по данным ведомства, за десять месяцев прошлого года поставки составили 820 тысяч долларов, что в 2,9 раза больше уровня годом ранее и является наибольшим значением с января-октября 2023 года.
Индия
закупает достаточно мало водки на мировом рынке - за январь-октябрь ее было куплено всего на 22,3 миллиона долларов против 18,6 миллиона в предыдущий год. Заметными поставщиками были Швеция
с поставками на 7,8 миллиона долларов, Франция
(5,4 миллиона), Сингапур
(3,2 миллиона), ОАЭ
(1,8 миллиона) и Черногория
(1 миллион). Россия
занимала шестое место.
Одновременно российские компании нарастили экспорт джина на индийский рынок - до 130 тысяч долларов с 30 тысяч долларов за аналогичный период предыдущего года.