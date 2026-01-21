Россия с начала 2026 года импортировала 300 тонн рыбы из Гренландии

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия с начала 2026 года ввезла 300 тонн рыбы и морепродуктов из Гренландии, по итогам 2025 года импорт составил 2,6 тысячи тонн, Россия с начала 2026 года ввезла 300 тонн рыбы и морепродуктов из Гренландии, по итогам 2025 года импорт составил 2,6 тысячи тонн, рассказали РИА Новости в Россельхознадзоре.

"В Россию ввозятся рыба и морепродукция (по большей части креветка) из Гренландии … В 2025 году - 2,6 тысячи тонн, в 2026 году по состоянию на 19 января - 300 тонн", - говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, в 2023 году было ввезено 2,5 тысячи тонн, а в 2024 году - 5,4 тысячи тонн.

Ранее агентство выяснило, что Гренландия прекратила поставки рыбы и морепродуктов в Россию, но некоторые магазины все еще предлагают ее креветки и скумбрию.

В конце 2022 года власти Гренландии приняли решение приостановить действие договора о рыболовстве с Россией.