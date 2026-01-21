Рейтинг@Mail.ru
11:12 21.01.2026
Россия обеспечила независимость от импорта углепластиков, заявил Лихачев
Россия обеспечила независимость от импорта углепластиков, заявил Лихачев
Российская Федерация вошла в пятёрку стран, обладающих всей цепочкой компетенций по углепластикам, зависимость от импорта нулевая, заявил генеральный директор... РИА Новости, 21.01.2026
Россия обеспечила независимость от импорта углепластиков, заявил Лихачев

Лихачев: РФ вошла в пятерку стран с полной цепочкой компетенций по углепластикам

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАлексей Лихачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская Федерация вошла в пятёрку стран, обладающих всей цепочкой компетенций по углепластикам, зависимость от импорта нулевая, заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.
"В первую очередь по композитам. Мы за последние девять лет создали полную цепочку и ворвались в пятёрку стран, обладающих этой компетенцией и по углепластикам, и по стеклопластикам. Вы привели несколько примеров. Могу добавить использование этих технологий в "Росатоме" для центрифуг, для строительных проектов, для экологических проектов. И можем так сказать, что у нас сегодня нулевая зависимость от импорта", - сказал Лихачев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Росатом" приступил к созданию прототипа термоядерного реактора будущего
15 января, 13:38
 
