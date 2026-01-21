"Россети" вложат более 12,6 млрд рублей в электросети Новгородской области

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Россети" направят в 2026 году на инвестиции в Новгородской области более 12,6 миллиарда рублей, будет введено в строй около 300 километров линий электропередачи и 133 МВА новой трансформаторной мощности, сообщил глава Группы "Россети" Андрей Рюмин.

Работу сетевой инфраструктуры региона в зимний период и проекты ее развития глава "Россетей" обсудил в Москве с губернатором Новгородской области Александром Дроновым.

Как отмечается в сообщении компании, в конце декабря – начале января через Новгородскую область прошли циклоны с обильными осадками и шквалистым ветром. В условиях колебаний температуры около нуля градусов линии электропередачи быстро покрывались толстым слоем льда и мокрого снега, что приводило к обрывам. Для ремонта сетей "Россети" задействовали 97 бригад, которые устранили две тысячи обрывов проводов ЛЭП, убрали 3,7 тысячи упавших деревьев.

"Хочу еще раз поблагодарить энергетиков, в том числе из других регионов, за помощь, которую они оказали Новгородской области. Ситуация непростая, но специалисты работали профессионально и самоотверженно. Износ сетей электроснабжения в Новгородской области – более 80%. Для исправления ситуации, по поручению президента России, разработана Программа повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Новгородской области в 2024-2027 годах. В соответствии с ней планируется реконструкция более 60 энергообъектов, монтаж свыше 750 километров самонесущего изолированного провода на воздушных линиях электропередачи, устойчивого к образованию наледи", – отметил Дронов, его слова приводит сайт областного правительства.

В свою очередь, глава "Россетей" подчеркнул, что ситуация в Новгородской области остается на особом контроле.