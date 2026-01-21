Рейтинг@Mail.ru
"Россети" вложат более 12,6 млрд рублей в электросети Новгородской области - РИА Новости, 21.01.2026
18:39 21.01.2026
"Россети" вложат более 12,6 млрд рублей в электросети Новгородской области
"Россети" вложат более 12,6 млрд рублей в электросети Новгородской области
"Россети" вложат более 12,6 млрд рублей в электросети Новгородской области

В развитие электросетей Новгородской области вложат более 12,6 млрд рублей

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Россети" направят в 2026 году на инвестиции в Новгородской области более 12,6 миллиарда рублей, будет введено в строй около 300 километров линий электропередачи и 133 МВА новой трансформаторной мощности, сообщил глава Группы "Россети" Андрей Рюмин.
Работу сетевой инфраструктуры региона в зимний период и проекты ее развития глава "Россетей" обсудил в Москве с губернатором Новгородской области Александром Дроновым.
Как отмечается в сообщении компании, в конце декабря – начале января через Новгородскую область прошли циклоны с обильными осадками и шквалистым ветром. В условиях колебаний температуры около нуля градусов линии электропередачи быстро покрывались толстым слоем льда и мокрого снега, что приводило к обрывам. Для ремонта сетей "Россети" задействовали 97 бригад, которые устранили две тысячи обрывов проводов ЛЭП, убрали 3,7 тысячи упавших деревьев.
"Хочу еще раз поблагодарить энергетиков, в том числе из других регионов, за помощь, которую они оказали Новгородской области. Ситуация непростая, но специалисты работали профессионально и самоотверженно. Износ сетей электроснабжения в Новгородской области – более 80%. Для исправления ситуации, по поручению президента России, разработана Программа повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Новгородской области в 2024-2027 годах. В соответствии с ней планируется реконструкция более 60 энергообъектов, монтаж свыше 750 километров самонесущего изолированного провода на воздушных линиях электропередачи, устойчивого к образованию наледи", – отметил Дронов, его слова приводит сайт областного правительства.
В свою очередь, глава "Россетей" подчеркнул, что ситуация в Новгородской области остается на особом контроле.
"На надежность электроснабжения потребителей здесь влияет не только погода, но и накопленный за предыдущие годы износ сетей. Преодолеть этот вызов – наша ключевая задача. Но также важно продолжить проекты, которые создают условия для развития региона. Сейчас мы готовимся к открытию новой магистральной подстанции 330 кВ, начинаем строительство энергообъектов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург", – привели в компании слова Рюмина.
 
ЖКХНовгородская областьМоскваРоссияАлександра ДроноваРоссети
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
