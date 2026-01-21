Рейтинг@Mail.ru
15:03 21.01.2026
Роскомнадзор удалил более тысячи ресурсов за пропаганду чайлдфри
Более 1,1 тысячи ресурсов было удалено Роскомнадзором (РКН) в 2025 году за пропаганду чайлдфри, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 21.01.2026
© iStock.com / MStudioImagesМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 1,1 тысячи ресурсов было удалено Роскомнадзором (РКН) в 2025 году за пропаганду чайлдфри, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"В 2025 году в рамках реализации статьи 15.1 федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" на основании решений Роскомнадзора о признании информации запрещенной, противоправная информация удалена, либо доступ к ней ограничен с более 1,1 тысячи сайтов и (или) интернет-страниц", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что с 1 сентября 2025 пропаганда отказа от деторождения признается запрещенной на территории РФ на основании решений Роскомнадзора.
