Роскомнадзор удалил более тысячи ресурсов за пропаганду чайлдфри
Роскомнадзор удалил более тысячи ресурсов за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 21.01.2026
Роскомнадзор удалил более тысячи ресурсов за пропаганду чайлдфри
Более 1,1 тысячи ресурсов было удалено Роскомнадзором (РКН) в 2025 году за пропаганду чайлдфри, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 21.01.2026
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
Роскомнадзор удалил более тысячи ресурсов за пропаганду чайлдфри
Роскомнадзор сообщил об удалении более 1,1 тыс ресурсов за пропаганду чайлдфри