https://ria.ru/20260121/rosatom-2069263772.html
Лихачев рассказал о внешнем заказе "Росатома" по аддитивным технологиям
Лихачев рассказал о внешнем заказе "Росатома" по аддитивным технологиям - РИА Новости, 21.01.2026
Лихачев рассказал о внешнем заказе "Росатома" по аддитивным технологиям
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" имеет очень большой внешний заказ по аддитивным технологиям, интерес зарубежных партнеров очень большой, РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:33:00+03:00
2026-01-21T11:33:00+03:00
2026-01-21T11:33:00+03:00
россия
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069257694_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_2bf3586e201dd87d2423a2aadf792e71.jpg
https://ria.ru/20260121/rosatom-2069263429.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069257694_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_cf06be0e52f8f2ea7dd8582bf79c4a0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о внешнем заказе "Росатома" по аддитивным технологиям
Лихачев: "Росатом" имеет большой внешний заказ по аддитивным технологиям