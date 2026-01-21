Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о внешнем заказе "Росатома" по аддитивным технологиям - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/rosatom-2069263772.html
Лихачев рассказал о внешнем заказе "Росатома" по аддитивным технологиям
Лихачев рассказал о внешнем заказе "Росатома" по аддитивным технологиям - РИА Новости, 21.01.2026
Лихачев рассказал о внешнем заказе "Росатома" по аддитивным технологиям
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" имеет очень большой внешний заказ по аддитивным технологиям, интерес зарубежных партнеров очень большой, РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:33:00+03:00
2026-01-21T11:33:00+03:00
россия
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069257694_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_2bf3586e201dd87d2423a2aadf792e71.jpg
https://ria.ru/20260121/rosatom-2069263429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069257694_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_cf06be0e52f8f2ea7dd8582bf79c4a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о внешнем заказе "Росатома" по аддитивным технологиям

Лихачев: "Росатом" имеет большой внешний заказ по аддитивным технологиям

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" имеет очень большой внешний заказ по аддитивным технологиям, интерес зарубежных партнеров очень большой, заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"По аддитивным технологиям. Фактически за семь лет была создана полная отрасль 3D-печати. Освоены технологии практически все, включая технологии порошков - как титановых, так и из нержавстали. Мы имеем очень большой заказ внешний: открыли по стране девять центров общего пользования. Мы видим большой интерес наших зарубежных партнеров", - сказал Лихачев.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Лихачев ответил на вопрос об импортонезависимости "Росатома"
11:33
 
РоссияАлексей ЛихачевМихаил МишустинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала