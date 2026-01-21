Лихачев рассказал о внешнем заказе "Росатома" по аддитивным технологиям

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" имеет очень большой внешний заказ по аддитивным технологиям, интерес зарубежных партнеров очень большой, заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.