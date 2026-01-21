https://ria.ru/20260121/rosatom-2069263429.html
Лихачев ответил на вопрос об импортонезависимости "Росатома"
Лихачев ответил на вопрос об импортонезависимости "Росатома" - РИА Новости, 21.01.2026
Лихачев ответил на вопрос об импортонезависимости "Росатома"
"Росатом" вышел на 100% импортонезависимости по критической инфраструктуре, в целом по ПО - на 80%, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.01.2026
россия
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
россия
Лихачев ответил на вопрос об импортонезависимости "Росатома"
Лихачев: "Росатом" стал независимым в импорте критической инфраструктуры