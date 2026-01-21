Рейтинг@Mail.ru
11:33 21.01.2026
"Росатом" вышел на 100% импортонезависимости по критической инфраструктуре, в целом по ПО - на 80%, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Лихачев ответил на вопрос об импортонезависимости "Росатома"

Лихачев: "Росатом" стал независимым в импорте критической инфраструктуры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Росатом" вышел на 100% импортонезависимости по критической инфраструктуре, в целом по ПО - на 80%, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы вышли на стопроцентную импортонезависимость по критической инфраструктуре госкорпорации, 80% общего объема отечественного ПО в рамках всех проектов", - сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Павильон корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Росатом" в 2025 году превысит план по зарубежной выручке, заявил Лихачев
РоссияАлексей ЛихачевМихаил МишустинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
