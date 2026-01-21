Рейтинг@Mail.ru
Лихачев ответил на вопрос о вводе в эксплуатацию Курской АЭС-2 - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/rosatom-2069262543.html
Лихачев ответил на вопрос о вводе в эксплуатацию Курской АЭС-2
Лихачев ответил на вопрос о вводе в эксплуатацию Курской АЭС-2 - РИА Новости, 21.01.2026
Лихачев ответил на вопрос о вводе в эксплуатацию Курской АЭС-2
"Росатом" делает всё для ввода в эксплуатацию Курской АЭС-2 в 2026 году, сообщил госкорпорации Алексей Лихачёв. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:29:00+03:00
2026-01-21T11:29:00+03:00
экономика
россия
алексей лихачев
михаил мишустин
курская аэс-2
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069257694_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_2bf3586e201dd87d2423a2aadf792e71.jpg
https://ria.ru/20260101/aes-2065970727.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069257694_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_cf06be0e52f8f2ea7dd8582bf79c4a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей лихачев, михаил мишустин, курская аэс-2, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Курская АЭС-2, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев ответил на вопрос о вводе в эксплуатацию Курской АЭС-2

Лихачев: "Росатом" делает все для запуска Курской АЭС-2 в 2026 году

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Росатом" делает всё для ввода в эксплуатацию Курской АЭС-2 в 2026 году, сообщил госкорпорации Алексей Лихачёв.
"Мы делаем всё для ввода её (Курской АЭС-2 - ред.) в опытно-промышленную эксплуатацию в 2026 году", - сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Хинштейн оценил стратегическое значение Курской АЭС-2
1 января, 17:16
 
ЭкономикаРоссияАлексей ЛихачевМихаил МишустинКурская АЭС-2Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала