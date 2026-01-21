https://ria.ru/20260121/rosatom-2069262072.html
"Росатом" в 2025 году превысит план по зарубежной выручке, заявил Лихачев
"Росатом" в 2025 году превысит план по зарубежной выручке, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.01.2026
"Росатом" в 2025 году превысит план по зарубежной выручке, заявил Лихачев
Российская атомная отрасль превысит план по зарубежной выручке и портфелю заказов в 2025 году, несмотря на внешнее давление, сообщил гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:27:00+03:00
2026-01-21T11:27:00+03:00
2026-01-21T11:27:00+03:00
экономика
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150100/54/1501005492_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_ea9bea136b6c1868456c4466f9b20649.jpg
https://ria.ru/20260121/programma-2069261527.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150100/54/1501005492_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_c66a3e1f2046b3769bd980f5339d405e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" в 2025 году превысит план по зарубежной выручке, заявил Лихачев
Лихачев: Росатом превысит план по зарубежной выручке и портфелю заказов