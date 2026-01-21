Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" в 2025 году превысит план по зарубежной выручке, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.01.2026
11:27 21.01.2026
"Росатом" в 2025 году превысит план по зарубежной выручке, заявил Лихачев
"Росатом" в 2025 году превысит план по зарубежной выручке, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.01.2026
"Росатом" в 2025 году превысит план по зарубежной выручке, заявил Лихачев
Российская атомная отрасль превысит план по зарубежной выручке и портфелю заказов в 2025 году, несмотря на внешнее давление, сообщил гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 21.01.2026
экономика
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" в 2025 году превысит план по зарубежной выручке, заявил Лихачев

Лихачев: Росатом превысит план по зарубежной выручке и портфелю заказов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская атомная отрасль превысит план по зарубежной выручке и портфелю заказов в 2025 году, несмотря на внешнее давление, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.
"Несмотря на внешнее давление, мы превысим плановые показатели и по зарубежной выручке, и по портфелю зарубежных заказов", - сказал Лихачев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Лихачев рассказал об инвестиционной программе "Росатома"
Экономика Алексей Лихачев Михаил Мишустин Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
