https://ria.ru/20260121/rosatom-2069261378.html
"Росатом" достиг нулевой зависимости от импорта по композитам
"Росатом" достиг нулевой зависимости от импорта по композитам - РИА Новости, 21.01.2026
"Росатом" достиг нулевой зависимости от импорта по композитам
Предприятия "Росатома" достигли нулевой зависимости от импорта по композитным материалам, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:25:00+03:00
2026-01-21T11:25:00+03:00
2026-01-21T11:25:00+03:00
экономика
россия
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:202:3148:1973_1920x0_80_0_0_bcd1fc47599d67d212fd8953d6171e7d.jpg
https://ria.ru/20260121/likhachev-2069260018.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_234ab639b1839ed797d00ffb979019ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" достиг нулевой зависимости от импорта по композитам
Лихачев: "Росатом" достиг нулевой зависимости от импорта композитных материалов