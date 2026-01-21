Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" достиг нулевой зависимости от импорта по композитам
11:25 21.01.2026
"Росатом" достиг нулевой зависимости от импорта по композитам
"Росатом" достиг нулевой зависимости от импорта по композитам
Предприятия "Росатома" достигли нулевой зависимости от импорта по композитным материалам, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.01.2026
"Росатом" достиг нулевой зависимости от импорта по композитам

Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Предприятия "Росатома" достигли нулевой зависимости от импорта по композитным материалам, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Можем так сказать, что у нас сегодня нулевая зависимость от импорта", - заявил он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Лихачев подчеркнул, что за последние девять лет предприятия госкорпорации создали полную цепочку по композитным материалам, как по углепластикам, так и по стеклопластикам. В "Росатоме" эти технологии используются для центрифуг, строительных и экологических проектов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи
Выработка электроэнергии "Росатомом" превысит план, заявил Лихачев
