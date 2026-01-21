Лихачев рассказал об интересе зарубежных партнеров к малым АЭС

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" видит огромный интерес у зарубежных партнеров к малым АЭС - как к наземным, так и плавучим, заявил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.