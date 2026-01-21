Рейтинг@Mail.ru
10:39 21.01.2026
"Росатом" полностью выполнил ядерный и неядерный гособоронзаказ
"Росатом" полностью выполнил ядерный и неядерный гособоронзаказ
"Росатом" выполнил ядерный и неядерный гособоронзаказ на 100% в 2025 году, рассказал сообщил госкорпорации Алексей Лихачёв. РИА Новости, 21.01.2026
безопасность, россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Безопасность, Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" полностью выполнил ядерный и неядерный гособоронзаказ

"Росатом" выполнил ядерный и неядерный гособоронзаказ на 100% в 2025 году

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Росатом" выполнил ядерный и неядерный гособоронзаказ на 100% в 2025 году, рассказал сообщил госкорпорации Алексей Лихачёв.
"Все цели по государственным заданиям и по планам госкорпорации в 2025 году выполнены. Ядерный и неядерный гособоронзаказ фиксируется на выполнении 100%", - сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Росатом" приступил к созданию прототипа термоядерного реактора будущего
15 января, 13:38
 
