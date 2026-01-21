Рейтинг@Mail.ru
Лихачев заявил, что "Росатом" в 2025 году выполнил все госзадачи - РИА Новости, 21.01.2026
10:38 21.01.2026
Лихачев заявил, что "Росатом" в 2025 году выполнил все госзадачи
Лихачев заявил, что "Росатом" в 2025 году выполнил все госзадачи - РИА Новости, 21.01.2026
Лихачев заявил, что "Росатом" в 2025 году выполнил все госзадачи
россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев заявил, что "Росатом" в 2025 году выполнил все госзадачи

Лихачев: несмотря ситуацию в мировой экономике, "Росатом" выполнил все госзадачи

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Несмотря на общие негативные явления в мировой экономике, "Росатом" выполнил все государственные задачи, заявил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.
"Несмотря на общие негативные явления в мировой экономике, на макроэкономические вызовы, хочу Вам доложить, что все цели по государственным заданиям и по планам госкорпорации в 2025 году выполнены", - сказал Лихачев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Росатом" приступил к созданию прототипа термоядерного реактора будущего
15 января, 13:38
 
