Рейтинг@Mail.ru
Родригес сообщила о поступлении в Венесуэлу $300 миллионов нефтяных доходов - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/rodriges-2069205831.html
Родригес сообщила о поступлении в Венесуэлу $300 миллионов нефтяных доходов
Родригес сообщила о поступлении в Венесуэлу $300 миллионов нефтяных доходов - РИА Новости, 21.01.2026
Родригес сообщила о поступлении в Венесуэлу $300 миллионов нефтяных доходов
В Венесуэлу поступили 300 миллионов долларов от продажи нефти, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T05:15:00+03:00
2026-01-21T05:15:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067100122_365:74:2285:1154_1920x0_80_0_0_98f3e2ba52590feffdf31613f13a1d53.jpg
https://ria.ru/20260119/putin-2068766093.html
https://ria.ru/20260117/venesuela-2068451852.html
https://ria.ru/20260116/tramp-2068434330.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067100122_643:29:2191:1190_1920x0_80_0_0_8cebf58c86b1e3c46d48fffd0e748714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Родригес сообщила о поступлении в Венесуэлу $300 миллионов нефтяных доходов

Родригес: в Венесуэлу поступили $300 миллионов нефтяных доходов

© AP Photo / Ariana CubillosДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Делси Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. В Венесуэлу поступили 300 миллионов долларов от продажи нефти, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.
"В страну поступили средства от продажи нефти, из первых 500 миллионов уже поступили 300 миллионов", - заявила Родригес, выступая в экономической зоне Социалистической коммуны имени Уго Салы, встречу транслировал телеканал VTV.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Разговор Путина с Родригес может быть организован оперативно, заявил Песков
19 января, 12:52
По её словам, полученные средства будут направлены на финансирование доходов работников и защиту их покупательной способности от инфляции и негативных колебаний валютного рынка. Родригес уточнила, что первые поступившие средства будут использованы через валютный рынок Венесуэлы с участием национальной банковской системы и Центрального банка страны.
Глава государства не уточнила происхождение поступивших средств или направление экспорта, в рамках которых были получены нефтяные доходы. Также она не пояснила, к какому именно периоду или договорённостям относится общий объём в 500 миллионов долларов.
Издание Semafor со ссылкой на чиновников американского правительства ранее сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа хранит основную часть в 500 миллионов долларов, полученных от первой продажи венесуэльской нефти, на счету в Катаре. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на неназванное американское официальное лицо передало, что США планируют осуществить новые продажи венесуэльской нефти в ближайшие дни и недели.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Дельси Родригес объявила о перестановках в правительстве Венесуэлы
17 января, 03:52
Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо
16 января, 23:09
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала