Родригес сообщила о поступлении в Венесуэлу $300 миллионов нефтяных доходов

"В страну поступили средства от продажи нефти, из первых 500 миллионов уже поступили 300 миллионов", - заявила Родригес, выступая в экономической зоне Социалистической коммуны имени Уго Салы, встречу транслировал телеканал VTV.

Глава государства не уточнила происхождение поступивших средств или направление экспорта, в рамках которых были получены нефтяные доходы. Также она не пояснила, к какому именно периоду или договорённостям относится общий объём в 500 миллионов долларов.