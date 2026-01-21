https://ria.ru/20260121/roddom-2069208055.html
Оборудование роддома в Новокузнецке, где умерли дети, обновляли в 2025 году
Оборудование роддома в Новокузнецке, где умерли дети, обновляли в 2025 году - РИА Новости, 21.01.2026
Оборудование роддома в Новокузнецке, где умерли дети, обновляли в 2025 году
Оборудование для роддома №1 в Новокузнецке, где в новогодние каникулы умерли девять детей, обновляли в 2025 году, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T05:54:00+03:00
2026-01-21T05:54:00+03:00
2026-01-21T05:54:00+03:00
новокузнецк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067760107_0:206:3275:2048_1920x0_80_0_0_73ec0d0da19ca800355d0313bc5b730d.jpg
https://ria.ru/20260115/novokuznetsk-2068139272.html
новокузнецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067760107_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_75965699346399ef0afc88fde24ceb36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новокузнецк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Новокузнецк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Оборудование роддома в Новокузнецке, где умерли дети, обновляли в 2025 году
Оборудование роддома №1 в Новокузнецке, где умерли дети, обновляли в 2025 году
КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Оборудование для роддома №1 в Новокузнецке, где в новогодние каникулы умерли девять детей, обновляли в 2025 году, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кузбасса.
"Существенное обновление оборудования проведено в 2025 году. Закуплено 174 единицы техники, необходимой для мониторинга состояния женщины и плода во время родов, для экстренной помощи новорожденным и их мамам. Это аппараты УЗИ и электрокардиографы, мониторинговые системы, аппараты для искусственной вентиляции легких, инкубаторы, устройства для обогрева, для терапии новорожденных и многое другое", – сообщили РИА Новости в минздраве.
В январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Главврач больницы отправлен под домашний арест, и.о. завотделения запрещены определенные действия.