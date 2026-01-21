Рейтинг@Mail.ru
Оборудование роддома в Новокузнецке, где умерли дети, обновляли в 2025 году - РИА Новости, 21.01.2026
05:54 21.01.2026
Оборудование роддома в Новокузнецке, где умерли дети, обновляли в 2025 году
Оборудование роддома в Новокузнецке, где умерли дети, обновляли в 2025 году - РИА Новости, 21.01.2026
Оборудование роддома в Новокузнецке, где умерли дети, обновляли в 2025 году
Оборудование для роддома №1 в Новокузнецке, где в новогодние каникулы умерли девять детей, обновляли в 2025 году, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 21.01.2026
новокузнецк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://ria.ru/20260115/novokuznetsk-2068139272.html
новокузнецк
новокузнецк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Новокузнецк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Оборудование роддома в Новокузнецке, где умерли дети, обновляли в 2025 году

Оборудование роддома №1 в Новокузнецке, где умерли дети, обновляли в 2025 году

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Роддом Новокузнецка
Роддом Новокузнецка
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Роддом Новокузнецка. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Оборудование для роддома №1 в Новокузнецке, где в новогодние каникулы умерли девять детей, обновляли в 2025 году, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кузбасса.
"Существенное обновление оборудования проведено в 2025 году. Закуплено 174 единицы техники, необходимой для мониторинга состояния женщины и плода во время родов, для экстренной помощи новорожденным и их мамам. Это аппараты УЗИ и электрокардиографы, мониторинговые системы, аппараты для искусственной вентиляции легких, инкубаторы, устройства для обогрева, для терапии новорожденных и многое другое", – сообщили РИА Новости в минздраве.
В январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Главврач больницы отправлен под домашний арест, и.о. завотделения запрещены определенные действия.
Главный врач Новокузнецкой больницы № 1 Виталий Херасков на заседании центрального районного суда Новокузнецка, 15 января 2026 года
Главврача больницы в Новокузнецке отправили под домашний арест
15 января, 17:57
 
Новокузнецк
 
 
