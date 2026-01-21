Оборудование роддома в Новокузнецке, где умерли дети, обновляли в 2025 году

КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Оборудование для роддома №1 в Новокузнецке, где в новогодние каникулы умерли девять детей, обновляли в 2025 году, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кузбасса.

"Существенное обновление оборудования проведено в 2025 году. Закуплено 174 единицы техники, необходимой для мониторинга состояния женщины и плода во время родов, для экстренной помощи новорожденным и их мамам. Это аппараты УЗИ и электрокардиографы, мониторинговые системы, аппараты для искусственной вентиляции легких, инкубаторы, устройства для обогрева, для терапии новорожденных и многое другое", – сообщили РИА Новости в минздраве.