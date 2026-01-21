https://ria.ru/20260121/roberts-2069312060.html
Трамп пытается вернуть США к принципам меритократии, считает эксперт
в мире
сша
дональд трамп
пол крейг робертс
Трамп пытается вернуть США к принципам меритократии, считает эксперт
Робертс: Трамп пытается вернуть США к принципам меритократии
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп пытается снова сделать США страной, построенной на принципах личных заслуг и профессиональных качеств, а не на политике "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), продвигаемой Демпартией, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.
"Трамп
стремится вернуть США
к меритократическому обществу. Он добивается отмены политики DEI, узаконенной Демократической партией", - сказал Робертс
.
Сразу же после вступления в президентскую должность Трамп отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. Он также призвал подчиненных поощрять отказ от политики DEI.