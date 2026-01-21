Рейтинг@Mail.ru
Трамп пытается вернуть США к принципам меритократии, считает эксперт - РИА Новости, 21.01.2026
14:22 21.01.2026
Трамп пытается вернуть США к принципам меритократии, считает эксперт
Трамп пытается вернуть США к принципам меритократии, считает эксперт
Американский лидер Дональд Трамп пытается снова сделать США страной, построенной на принципах личных заслуг и профессиональных качеств, а не на политике... РИА Новости, 21.01.2026
в мире, сша, дональд трамп, пол крейг робертс
В мире, США, Дональд Трамп, Пол Крейг Робертс
Трамп пытается вернуть США к принципам меритократии, считает эксперт

Робертс: Трамп пытается вернуть США к принципам меритократии

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп пытается снова сделать США страной, построенной на принципах личных заслуг и профессиональных качеств, а не на политике "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), продвигаемой Демпартией, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.
"Трамп стремится вернуть США к меритократическому обществу. Он добивается отмены политики DEI, узаконенной Демократической партией", - сказал Робертс.
Сразу же после вступления в президентскую должность Трамп отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. Он также призвал подчиненных поощрять отказ от политики DEI.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Уиткофф признался, что не знает конкретных планов Трампа по Гренландии
14:09
 
В миреСШАДональд ТрампПол Крейг Робертс
 
 
