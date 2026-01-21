Трамп пытается вернуть США к принципам меритократии, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп пытается снова сделать США страной, построенной на принципах личных заслуг и профессиональных качеств, а не на политике "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), продвигаемой Демпартией, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.