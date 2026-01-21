https://ria.ru/20260121/reyting-2069328540.html
"Золотое Яблоко" вошло в топ популярных работодателей по версии hh.ru
"Золотое Яблоко" вошло в топ популярных работодателей по версии hh.ru - РИА Новости, 21.01.2026
"Золотое Яблоко" вошло в топ популярных работодателей по версии hh.ru
Сеть товаров для красоты "Золотое Яблоко" вошла в число лидеров Рейтинга работодателей России-2025 от hh.ru среди крупнейших компаний с численностью сотрудников РИА Новости, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Сеть товаров для красоты "Золотое Яблоко" вошла в число лидеров Рейтинга работодателей России-2025
от hh.ru среди крупнейших компаний с численностью сотрудников более 5001 человека, сообщает пресс-служба компании.
"По итогам 2025 года "Золотое Яблоко" остается лучшим работодателем среди бьюти-ретейлеров, а также занимает второе место среди всех непродовольственных сетей России. В рейтинге крупнейших компаний страны "Золотое Яблоко" заняло 31-е место среди 169 финалистов с численностью сотрудников свыше 5001 человека — по сравнению с прошлыми годами компания поднялась в этом рейтинге на 10 пунктов", - говорится в сообщении.
Кроме того, "Золотое Яблоко" впервые попало в рейтинг самых популярных работодателей среди соискателей, заняв 35-е место.
"В 2025 году ретейлер активно нанимал персонал, увеличив общий штат на 1500 человек, что составляет около 10% от общей численности персонала на данный момент. Расширение штата в 2025 году происходило преимущественно за счет найма работников в сфере логистики, розницы и ИТ: в течение прошлого года компания анонсировала расширение ИТ-отдела на 150 человек, открытие трех новых распределительных центров в центральной части России и на Дальнем Востоке, а также открытие новых магазинов в России и за рубежом", - уточнили в "Золотом Яблоке".
Рейтинг работодателей формируется аналитиками hh.ru на основе анкетирования, опроса действующих сотрудников компаний, отзывов бывших сотрудников и голосования соискателей. В 2025 году в рейтинге приняли участие почти 1,8 тысячи компаний из 41 отрасли. В топ-3 рейтинга в категории "Крупнейшие компании" попали Альфа-Банк, ВТБ и X5 Group.