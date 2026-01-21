Платформа hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России-2025

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила Рейтинг работодателей России за 2025 год, его лидерами в категории крупнейших работодателей стали Альфа-Банк, ВТБ, X5 Group, "Сибур" и "Аэрофлот", сообщает компания.

Всего в рейтинг вошли 1792 компании в четырех категориях в зависимости от размера штата. В категории небольших компаний приняли участие 600 работодателей, в категории средних – 597, крупных – 426, крупнейших – 169. География рейтинга охватила восемь федеральных округов и 69 регионов. Доля региональных компаний в этом году увеличилась на 5%, а среди финалистов впервые появились компании из Мурманской области и Республики Северная Осетия-Алания.

Место компании в рейтинге складывается из результатов анкетирования HR-специалистов, опроса сотрудников для оценки их уровня удовлетворенности и лояльности организации по метрике eNPS, отзывов бывших сотрудников и голосования соискателей hh.ru. В 2025 году за участников рейтинга было отдано почти 693 тысячи голосов соискателей — на 7 тысяч больше, чем в 2024 году. Число сотрудников, принявших участие в опросе eNPS, за год выросло на 10% — до 421 тысячи. Отзывы на компании оставили 129 тысяч бывших сотрудников.

"В этом году рейтинг проходит уже 16-й раз, и за последние пять лет число участников выросло больше, чем вдвое. Более того, двое из трех финалистов стабильно подают заявки на следующий год – это знак, что компании доверяют рейтингу и считают его полезным и эффективным для себя инструментом. Он позволяет компаниям проанализировать свою HR-политику, сравнить себя с конкурентами и увидеть свои точки роста как работодателя", — приводятся в сообщении слова руководителя Рейтинга работодателей hh.ru, директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой.

Как отметили в hh.ru, лидирующие отрасли, к которым относятся 23% участников рейтинга — ИТ, оптовые продажи, дистрибуция и непродуктовая розница. В этом году непродуктовая розница впервые вошла в топ-3 отраслей по числу финалистов вместо отрасли товаров повседневного спроса (FMCG).

В категории крупных (от 1001 до 5000 сотрудников) компаний лидируют СберМаркетинг, Игорная зона "Красная Поляна", Точка Банк, ДОМ.РФ и 5Post.

Наиболее привлекательными работодателями среди средних компаний с численностью персонала от 251 до тысячи человек признаны "Иви", "Звук", "Бастион", Студия Артемия Лебедева и "Увелка".

Среди небольших (100-250 сотрудников) компаний в топ-5 вошли "Афиша", "Кросс Технолоджис", "СберМобайл", "Ситилинк" и ООО "Гарант".

В дополнение к основным категориям по размеру компаний формируются субрейтинги, которые позволяют соискателям оценивать и сравнивать компании по различным критериям. Компании же могут использовать субрейтинги для выявления конкретных областей для улучшения.

Как отметила директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог Рейтинга работодателей России Нина Осовицкая, распределение мест в рейтинге ежегодно меняется во всех категориях.

"Это говорит о том, что у многих участников получается провести за год большую работу по укреплению бренда работодателя и в следующем году сильно повысить свои позиции. Единственное исключение — тройка лидеров среди крупнейших компаний, которая второй год остается неизменной. После трех побед подряд, по правилам рейтинга, Альфа‑Банк не будет принимать участие в новом сезоне, чтобы дать возможность другим компаниям проявить себя и побороться за звание лучшего", — цитируется в сообщении ее комментарий.

Хотя методология рейтинга из года в год не меняется, в 2025 году в опрос HR-специалистов были добавлены новые вопросы — о внедрении ИИ в HR-процессы, о методах взаимодействия с бывшими сотрудниками и о готовности компаний рассматривать кандидатов без опыта работы.

"Мы внимательно следим за изменениями на HR-рынке и расширяем в соответствии с ними наши вопросы. Так, в условиях повсеместного внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы мы не смогли проигнорировать эту тенденцию и решили узнать, как участники рейтинга используют эту технологию в HR. Оказалось, что 52% компаний применяют ИИ для формирования корпоративной культуры, для коммуникаций и повышения мотивации, а 40% работодателей используют ИИ в поиске и найме новых сотрудников", — пояснила Осовицкая.

Кроме того, был добавлен вопрос, взаимодействуют ли компании с бывшими сотрудниками и если да, то как именно. Источник этих оценок — опрос сотрудников и отзывы с портала Dream Job (входит в hhgroup).