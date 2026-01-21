Рейтинг@Mail.ru
Платформа hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России-2025 - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 21.01.2026 (обновлено: 08:44 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/reyting-2069107607.html
Платформа hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России-2025
Платформа hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России-2025 - РИА Новости, 21.01.2026
Платформа hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России-2025
Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила Рейтинг работодателей России за 2025 год, его лидерами в категории крупнейших работодателей стали Альфа-Банк, ВТБ, РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T08:29:00+03:00
2026-01-21T08:44:00+03:00
экономика
мурманская область
артемий лебедев
сибур холдинг
x5 retail group
альфа-банк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937572906_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_2e65461b6273fd4d9eb9308da9ceaec8.jpg
https://ria.ru/20260121/rating_hh2025-2068258520.html
мурманская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937572906_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_26d13eb8b1bbcdfd1a015221a3febfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, мурманская область, артемий лебедев, сибур холдинг, x5 retail group, альфа-банк, россия
Экономика, Мурманская область, Артемий Лебедев, Сибур Холдинг, X5 Retail Group, Альфа-банк, Россия
Платформа hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России-2025

Стали известны результаты Рейтинга работодателей России от hh.ru за 2025 год

© iStock.com / HispanolisticСотрудник компании в офисе
Сотрудник компании в офисе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© iStock.com / Hispanolistic
Сотрудник компании в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила Рейтинг работодателей России за 2025 год, его лидерами в категории крупнейших работодателей стали Альфа-Банк, ВТБ, X5 Group, "Сибур" и "Аэрофлот", сообщает компания.
Всего в рейтинг вошли 1792 компании в четырех категориях в зависимости от размера штата. В категории небольших компаний приняли участие 600 работодателей, в категории средних – 597, крупных – 426, крупнейших – 169. География рейтинга охватила восемь федеральных округов и 69 регионов. Доля региональных компаний в этом году увеличилась на 5%, а среди финалистов впервые появились компании из Мурманской области и Республики Северная Осетия-Алания.
Рейтинг hh2024 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Рейтинг работодателей hh.ru 2025
08:30
Место компании в рейтинге складывается из результатов анкетирования HR-специалистов, опроса сотрудников для оценки их уровня удовлетворенности и лояльности организации по метрике eNPS, отзывов бывших сотрудников и голосования соискателей hh.ru. В 2025 году за участников рейтинга было отдано почти 693 тысячи голосов соискателей — на 7 тысяч больше, чем в 2024 году. Число сотрудников, принявших участие в опросе eNPS, за год выросло на 10% — до 421 тысячи. Отзывы на компании оставили 129 тысяч бывших сотрудников.
"В этом году рейтинг проходит уже 16-й раз, и за последние пять лет число участников выросло больше, чем вдвое. Более того, двое из трех финалистов стабильно подают заявки на следующий год – это знак, что компании доверяют рейтингу и считают его полезным и эффективным для себя инструментом. Он позволяет компаниям проанализировать свою HR-политику, сравнить себя с конкурентами и увидеть свои точки роста как работодателя", — приводятся в сообщении слова руководителя Рейтинга работодателей hh.ru, директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой.
Как отметили в hh.ru, лидирующие отрасли, к которым относятся 23% участников рейтинга — ИТ, оптовые продажи, дистрибуция и непродуктовая розница. В этом году непродуктовая розница впервые вошла в топ-3 отраслей по числу финалистов вместо отрасли товаров повседневного спроса (FMCG).
Категорию крупнейших компаний, в которых заняты более 5001 сотрудников, возглавили Альфа-Банк, ВТБ, X5 Group, "Сибур" и "Аэрофлот".
В категории крупных (от 1001 до 5000 сотрудников) компаний лидируют СберМаркетинг, Игорная зона "Красная Поляна", Точка Банк, ДОМ.РФ и 5Post.
Наиболее привлекательными работодателями среди средних компаний с численностью персонала от 251 до тысячи человек признаны "Иви", "Звук", "Бастион", Студия Артемия Лебедева и "Увелка".
Среди небольших (100-250 сотрудников) компаний в топ-5 вошли "Афиша", "Кросс Технолоджис", "СберМобайл", "Ситилинк" и ООО "Гарант".
В дополнение к основным категориям по размеру компаний формируются субрейтинги, которые позволяют соискателям оценивать и сравнивать компании по различным критериям. Компании же могут использовать субрейтинги для выявления конкретных областей для улучшения.
Как отметила директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог Рейтинга работодателей России Нина Осовицкая, распределение мест в рейтинге ежегодно меняется во всех категориях.
"Это говорит о том, что у многих участников получается провести за год большую работу по укреплению бренда работодателя и в следующем году сильно повысить свои позиции. Единственное исключение — тройка лидеров среди крупнейших компаний, которая второй год остается неизменной. После трех побед подряд, по правилам рейтинга, Альфа‑Банк не будет принимать участие в новом сезоне, чтобы дать возможность другим компаниям проявить себя и побороться за звание лучшего", — цитируется в сообщении ее комментарий.
Хотя методология рейтинга из года в год не меняется, в 2025 году в опрос HR-специалистов были добавлены новые вопросы — о внедрении ИИ в HR-процессы, о методах взаимодействия с бывшими сотрудниками и о готовности компаний рассматривать кандидатов без опыта работы.
"Мы внимательно следим за изменениями на HR-рынке и расширяем в соответствии с ними наши вопросы. Так, в условиях повсеместного внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы мы не смогли проигнорировать эту тенденцию и решили узнать, как участники рейтинга используют эту технологию в HR. Оказалось, что 52% компаний применяют ИИ для формирования корпоративной культуры, для коммуникаций и повышения мотивации, а 40% работодателей используют ИИ в поиске и найме новых сотрудников", — пояснила Осовицкая.
Кроме того, был добавлен вопрос, взаимодействуют ли компании с бывшими сотрудниками и если да, то как именно. Источник этих оценок — опрос сотрудников и отзывы с портала Dream Job (входит в hhgroup).
"То, как работодатель взаимодействует с людьми, с которыми он уже расстался, — яркий маркер его HR-политики, который многое может сказать о компании. Если расставание прошло хорошо, и позже с человеком поддерживали контакт, это может сильно улучшить его мнение о бывшем работодателе", — резюмировала Осовицкая.
 
ЭкономикаМурманская областьАртемий ЛебедевСибур ХолдингX5 Retail GroupАльфа-банкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала