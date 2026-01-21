Рейтинг@Mail.ru
Рейс Фукуок — Екатеринбург задержали в Таразе из-за техобслуживания - РИА Новости, 21.01.2026
15:52 21.01.2026 (обновлено: 16:36 21.01.2026)
Рейс Фукуок — Екатеринбург задержали в Таразе из-за техобслуживания
Рейс Фукуок — Екатеринбург задержали в Таразе из-за техобслуживания
2026
екатеринбург, тараз, происшествия
Екатеринбург, Тараз, Происшествия
Рейс Фукуок — Екатеринбург задержали в Таразе из-за техобслуживания

РИА Новости: рейс из Вьетнама в РФ задержали в Казахстане из-за техобслуживания

АЛМА-АТА, 21 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании SCAT Airlines, летевший из вьетнамского Фукуока в Екатеринбург, застрявший в казахстанском Таразе, был задержан более чем на 18 часов из-за необходимости дополнительного технического обслуживания самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе казахстанской авиакомпании.
Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что рейс авиакомпании SCAT Airlines из Фукуока в Екатеринбург приземлился во вторник в Таразе для плановой дозаправки. Однако вместо часовой остановки более 200 россиян, включая детей, провели 18 часов в транзитной зоне воздушной гавани из-за поломки лайнера.
"Вылет чартерного рейса VSV5322/451 по маршруту Фукуок -Тараз - Екатеринбург, выполнявшегося 20 января 2026 года, был задержан. В ходе предполетной подготовки воздушного судна была выявлена необходимость проведения дополнительного технического обслуживания", - сообщил собеседник агентства.
Также в пресс-службе авиаперевозчика отметили, что все технические работы завершены, воздушное судно готовится к выполнению рейса.
ЕкатеринбургТаразПроисшествия
 
 
