https://ria.ru/20260121/reys-2069337660.html
Рейс Фукуок — Екатеринбург задержали в Таразе из-за техобслуживания
Рейс Фукуок — Екатеринбург задержали в Таразе из-за техобслуживания - РИА Новости, 21.01.2026
Рейс Фукуок — Екатеринбург задержали в Таразе из-за техобслуживания
Рейс авиакомпании SCAT Airlines, летевший из вьетнамского Фукуока в Екатеринбург, застрявший в казахстанском Таразе, был задержан более чем на 18 часов из-за... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:52:00+03:00
2026-01-21T15:52:00+03:00
2026-01-21T16:36:00+03:00
екатеринбург
тараз
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774803192_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1245c27bda6368717609effcb0f75e44.jpg
https://ria.ru/20260121/proverka-2069256022.html
екатеринбург
тараз
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774803192_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_237fff32e36f7dbf812d5a0c22cd1a58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, тараз, происшествия
Екатеринбург, Тараз, Происшествия
Рейс Фукуок — Екатеринбург задержали в Таразе из-за техобслуживания
РИА Новости: рейс из Вьетнама в РФ задержали в Казахстане из-за техобслуживания
АЛМА-АТА, 21 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании SCAT Airlines, летевший из вьетнамского Фукуока в Екатеринбург, застрявший в казахстанском Таразе, был задержан более чем на 18 часов из-за необходимости дополнительного технического обслуживания самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе казахстанской авиакомпании.
Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что рейс авиакомпании SCAT Airlines из Фукуока
в Екатеринбург
приземлился во вторник в Таразе
для плановой дозаправки. Однако вместо часовой остановки более 200 россиян, включая детей, провели 18 часов в транзитной зоне воздушной гавани из-за поломки лайнера.
"Вылет чартерного рейса VSV5322/451 по маршруту Фукуок -Тараз - Екатеринбург, выполнявшегося 20 января 2026 года, был задержан. В ходе предполетной подготовки воздушного судна была выявлена необходимость проведения дополнительного технического обслуживания", - сообщил собеседник агентства.
Также в пресс-службе авиаперевозчика отметили, что все технические работы завершены, воздушное судно готовится к выполнению рейса.