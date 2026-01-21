Венесуэла экспортировала восемь миллионов баррелей нефти по сделке с США

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Венесуэла экспортировала около 7,8 миллиона баррелей нефти в рамках сделки с США, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные мониторинга морских судов и документацию венесуэльской нефтяной компании PDVSA.