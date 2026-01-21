Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла экспортировала восемь миллионов баррелей нефти по сделке с США - РИА Новости, 21.01.2026
17:57 21.01.2026
Венесуэла экспортировала восемь миллионов баррелей нефти по сделке с США
Венесуэла экспортировала восемь миллионов баррелей нефти по сделке с США - РИА Новости, 21.01.2026
Венесуэла экспортировала восемь миллионов баррелей нефти по сделке с США
Венесуэла экспортировала около 7,8 миллиона баррелей нефти в рамках сделки с США, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные мониторинга морских судов и... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:57:00+03:00
2026-01-21T17:57:00+03:00
в мире
венесуэла
вашингтон (штат)
силия флорес
николас мадуро
pdvsa
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
сша
в мире, венесуэла, вашингтон (штат), силия флорес, николас мадуро, pdvsa, сша
В мире, Венесуэла, Вашингтон (штат), Силия Флорес, Николас Мадуро, PDVSA, США
Венесуэла экспортировала восемь миллионов баррелей нефти по сделке с США

Reuters: Венесуэла экспортировала почти 8 млн баррелей нефти по сделке с США

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Венесуэла экспортировала около 7,8 миллиона баррелей нефти в рамках сделки с США, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные мониторинга морских судов и документацию венесуэльской нефтяной компании PDVSA.
"Объем венесуэльской нефти, экспортированной на данный момент в рамках флагманской сделки с США на сумму 2 миллиарда долларов, составил по состоянию на среду около 7,8 миллиона баррелей", - сказано в сообщении.
Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Орбан назвал доступ Венгрии к российским нефти и газу достижением
Вчера, 14:45
В январе уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что ее страна заработала 300 миллионов долларов от продажи нефти.
Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Родригес сообщила о поступлении в Венесуэлу $300 миллионов нефтяных доходов
Вчера, 05:15
 
В миреВенесуэлаВашингтон (штат)Силия ФлоресНиколас МадуроPDVSAСША
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
