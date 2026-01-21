Партнерский СВХ для российских экспортеров открывается под Стамбулом

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Резиденты российского национального павильона в Турции с февраля получат доступ к новому складу временного хранения (СВХ) под Стамбулом, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"С февраля 2026 года резиденты Российского национального павильона в Турции получат доступ к новому складскому решению – партнерскому складу временного хранения вблизи Стамбула. Это расширит логистические возможности российских компаний и повысит эффективность поставок на турецкий рынок", - сказано в сообщении.

Российский экспортный центр реализует программу российских национальных павильонов за рубежом. Уже более 170 компаний и 3,2 тысячи товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии, Индии и Иордании. Участники могут бесплатно размещать продукцию в павильоне, а РЭЦ и Оператор павильона обеспечат экспортерам комплексную поддержку: от выстраивания коммуникаций, заключения экспортных контрактов и участия в региональных выставках до размещения товаров на полках крупнейших торговых сетей и онлайн-площадок.

"С открытием СВХ экспортеры смогут оптимизировать расходы на хранение и логистику благодаря выгодным тарифам, удобному расположению у ключевых торговых зон Стамбула и отсутствию необходимости искать сторонние склады. Русскоязычный персонал поможет в подготовке документов, консультациях по требованиям рынка и снизит риски задержек", – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Размещение товаров на СВХ ускорит оборот, упростит участие в выставках и доставку продукции по Турции. Дополнительные услуги будут включать маркировку, переупаковку, фотосъемку и предпродажную подготовку образцов. Это решение станет частью экосистемы павильонов РЭЦ в Турции, повысит конкурентоспособность российских компаний и снизит барьеры для выхода на рынок.