Рейтинг@Mail.ru
Партнерский СВХ для российских экспортеров открывается под Стамбулом - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/rets-2069256861.html
Партнерский СВХ для российских экспортеров открывается под Стамбулом
Партнерский СВХ для российских экспортеров открывается под Стамбулом - РИА Новости, 21.01.2026
Партнерский СВХ для российских экспортеров открывается под Стамбулом
Резиденты российского национального павильона в Турции с февраля получат доступ к новому складу временного хранения (СВХ) под Стамбулом, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:09:00+03:00
2026-01-21T11:09:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg
https://ria.ru/20260120/syuychan-2068971356.html
https://ria.ru/20260116/rets-2068380612.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_068cc41cfdbb8744c0ff2883a3651685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Партнерский СВХ для российских экспортеров открывается под Стамбулом

РЭЦ: под Стамбулом откроется партнерский СВХ для российских экспортеров

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Резиденты российского национального павильона в Турции с февраля получат доступ к новому складу временного хранения (СВХ) под Стамбулом, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"С февраля 2026 года резиденты Российского национального павильона в Турции получат доступ к новому складскому решению – партнерскому складу временного хранения вблизи Стамбула. Это расширит логистические возможности российских компаний и повысит эффективность поставок на турецкий рынок", - сказано в сообщении.
В китайском Сюйчане открылись новые магазины под брендом Сделано в России - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Новые магазины под брендом "Сделано в России" открылись в Сюйчане
Вчера, 10:49
Российский экспортный центр реализует программу российских национальных павильонов за рубежом. Уже более 170 компаний и 3,2 тысячи товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии, Индии и Иордании. Участники могут бесплатно размещать продукцию в павильоне, а РЭЦ и Оператор павильона обеспечат экспортерам комплексную поддержку: от выстраивания коммуникаций, заключения экспортных контрактов и участия в региональных выставках до размещения товаров на полках крупнейших торговых сетей и онлайн-площадок.
"С открытием СВХ экспортеры смогут оптимизировать расходы на хранение и логистику благодаря выгодным тарифам, удобному расположению у ключевых торговых зон Стамбула и отсутствию необходимости искать сторонние склады. Русскоязычный персонал поможет в подготовке документов, консультациях по требованиям рынка и снизит риски задержек", – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Размещение товаров на СВХ ускорит оборот, упростит участие в выставках и доставку продукции по Турции. Дополнительные услуги будут включать маркировку, переупаковку, фотосъемку и предпродажную подготовку образцов. Это решение станет частью экосистемы павильонов РЭЦ в Турции, повысит конкурентоспособность российских компаний и снизит барьеры для выхода на рынок.
РЭЦ - государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов и заместитель генерального директора компании Пекинское торговое товарищество Фуши Цзян Жуйтао на церемонии подписания соглашения об оказании содействия в продвижении российской продовольственной, промышленной продукции и услуг - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
РЭЦ расширяет сеть российских национальных павильонов в Китае
16 января, 18:07
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала