Глава МЭР рассказал, как владелец пекарни "Машенька" может снизить издержки
20:23 21.01.2026
Глава МЭР рассказал, как владелец пекарни "Машенька" может снизить издержки
экономика
россия
максим решетников
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
экономика, россия, максим решетников, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Глава МЭР рассказал, как владелец пекарни "Машенька" может снизить издержки

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, как владелец пекарни "Машенька" может снизить издержки в связи с необходимостью уплачивать с нового года НДС.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. В ходе прямой линии владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года из-за того, что бизнес остается нерентабельным.
Президент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Я в шоке". Хозяин пекарни рассказал, что произошло после беседы с Путиным
20 декабря 2025, 17:16
"При этом, для него (владельца пекарни "Машенька" - ред.), как и для всех предпринимателей, работающих в отраслях экономики предложения, сохраняются льготные варианты налогообложения. В случае с Денисом Владимировичем Максимовым, владельцем пекарни, два варианта", - рассказал Решетников.
Во-первых, деятельность в сфере общественного питания может воспользоваться освобождением от уплаты НДС, при условии выплаты заработной платы на уровне средней по отрасли, в том числе за прошлый год. А также получить льготную ставку по страховым взносам 15%, так как общепит относится к приоритетной отрасли экономики предложения.
Во-вторых, предприниматель может сменить свой ОКВЭД (вид деятельности) и получить льготу по тарифу страховых взносов на уровне 7,6%, как производственное предприятие, так как основа его деятельности – пищевое производство. При этом глава Минэкономразвития подчеркнул, что доходы по обрабатывающему ОКВЭД должны превышать 70% всех доходов.
Он также добавил, что владелец пекарни "Машенька" может получить льготу по ставке налога на УСН от региона.
Пекарня Машенька в поселке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Владелец пекарни "Машенька" поднимет цены на продукцию
24 декабря 2025, 06:17
 
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
