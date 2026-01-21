Глава МЭР рассказал, как владелец пекарни "Машенька" может снизить издержки

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, как владелец пекарни "Машенька" может снизить издержки в связи с необходимостью уплачивать с нового года НДС.

Во-первых, деятельность в сфере общественного питания может воспользоваться освобождением от уплаты НДС, при условии выплаты заработной платы на уровне средней по отрасли, в том числе за прошлый год. А также получить льготную ставку по страховым взносам 15%, так как общепит относится к приоритетной отрасли экономики предложения.