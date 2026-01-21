Глава МЭР рассказал, как владелец пекарни "Машенька" может снизить издержки

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, как владелец пекарни "Машенька" может снизить издержки в связи с необходимостью уплачивать с нового года НДС.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. В ходе прямой линии владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года из-за того, что бизнес остается нерентабельным.
"При этом, для него (владельца пекарни "Машенька" - ред.), как и для всех предпринимателей, работающих в отраслях экономики предложения, сохраняются льготные варианты налогообложения. В случае с Денисом Владимировичем Максимовым, владельцем пекарни, два варианта", - рассказал Решетников.
Во-первых, деятельность в сфере общественного питания может воспользоваться освобождением от уплаты НДС, при условии выплаты заработной платы на уровне средней по отрасли, в том числе за прошлый год. А также получить льготную ставку по страховым взносам 15%, так как общепит относится к приоритетной отрасли экономики предложения.
Во-вторых, предприниматель может сменить свой ОКВЭД (вид деятельности) и получить льготу по тарифу страховых взносов на уровне 7,6%, как производственное предприятие, так как основа его деятельности – пищевое производство. При этом глава Минэкономразвития подчеркнул, что доходы по обрабатывающему ОКВЭД должны превышать 70% всех доходов.
Он также добавил, что владелец пекарни "Машенька" может получить льготу по ставке налога на УСН от региона.
