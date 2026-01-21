Капремонт роддома №1 в Новокузнецке не проводился с даты постройки

КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Капитальный ремонт роддома №1 в Новокузнецке, где в новогодние каникулы умерли девять младенцев, не проводился с даты постройки в 1989 году, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кемеровской области.

"Капитальный ремонт в здании никогда не проводился. В августе 2025 года в роддоме №1 выполнялся текущий ремонт и дезинфекционные работы", – рассказали в региональном минздраве.

В министерстве уточнили, что были покрашены стены и потолки, отремонтирована напольная и настенная плитка. Также в порядок привели более 100 кабинетов и палат, душевые комнаты, санузлы, помещение аптечного склада, гардероб, лестничные клетки и другие помещения. Кроме этого, в 2025 году заменили все светильники на энергосберегающие.

Как пояснили в минздраве, здание роддома на Сеченова, 17 Б, где на данный момент находится акушерский стационар №1, построено в 1989 году, но коллектив переехал в новое помещение только в 1991 году.

Роддом №1 в Новокузнецке является медучреждением третьего уровня, куда направляют рожениц с высоким риском осложнений.

В январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.