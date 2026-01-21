Рейтинг@Mail.ru
Капремонт роддома №1 в Новокузнецке не проводился с даты постройки
05:57 21.01.2026 (обновлено: 11:23 21.01.2026)
Капремонт роддома №1 в Новокузнецке не проводился с даты постройки
Капремонт роддома №1 в Новокузнецке не проводился с даты постройки - РИА Новости, 21.01.2026
Капремонт роддома №1 в Новокузнецке не проводился с даты постройки
Капитальный ремонт роддома №1 в Новокузнецке, где в новогодние каникулы умерли девять младенцев, не проводился с даты постройки в 1989 году, сообщили РИА... РИА Новости, 21.01.2026
2026
новокузнецк, кемеровская область, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Новокузнецк, Кемеровская область, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Капремонт роддома №1 в Новокузнецке не проводился с даты постройки

РИА Новости: капремонт роддома №1 в Новокузнецке не проводился с даты постройки

Вход в детскую клиническую больницу имени Ю.Е. Малаховского в Новокузнецке
Вход в детскую клиническую больницу имени Ю.Е. Малаховского в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вход в детскую клиническую больницу имени Ю.Е. Малаховского в Новокузнецке. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Капитальный ремонт роддома №1 в Новокузнецке, где в новогодние каникулы умерли девять младенцев, не проводился с даты постройки в 1989 году, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кемеровской области.
"Капитальный ремонт в здании никогда не проводился. В августе 2025 года в роддоме №1 выполнялся текущий ремонт и дезинфекционные работы", – рассказали в региональном минздраве.
Оборудование роддома в Новокузнецке, где умерли дети, обновляли в 2025 году
В министерстве уточнили, что были покрашены стены и потолки, отремонтирована напольная и настенная плитка. Также в порядок привели более 100 кабинетов и палат, душевые комнаты, санузлы, помещение аптечного склада, гардероб, лестничные клетки и другие помещения. Кроме этого, в 2025 году заменили все светильники на энергосберегающие.
Как пояснили в минздраве, здание роддома на Сеченова, 17 Б, где на данный момент находится акушерский стационар №1, построено в 1989 году, но коллектив переехал в новое помещение только в 1991 году.
Роддом №1 в Новокузнецке является медучреждением третьего уровня, куда направляют рожениц с высоким риском осложнений.
В январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Главврач больницы отправлен под домашний арест, и.о. завотделения запрещены определенные действия.
Главврач новокузнецкого роддома, где умерли дети, не признал вину
НовокузнецкКемеровская областьСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
