Общественники предложили ограничить рекламу вредных продуктов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель Общероссийского движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила ввести ограничение на рекламу на телевидении, радио и в интернете продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, ориентированную на несовершеннолетних.

Обращение с соответствующим предложением в адрес главы ФАС Максима Шаскольского есть в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем рассмотреть следующие меры: установление временных ограничений на рекламу продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров на телевидении и радио (в том числе с 06:00 до 23:00); введение ограничений на платное продвижение такой продукции в сети Интернет, включая социальные сети и видеохостинги, особенно в контенте, ориентированном на несовершеннолетних", - сказано в документе.

Также предлагается разработать совместно с Минздравом и профильными комитетами Госдумы перечня категорий продуктов, подпадающих под данные ограничения.

В движении отметили, что данная инициатива не направлена против пищевой промышленности как таковой, а носит превентивный характер и ориентирована исключительно на защиту наиболее уязвимой аудитории – детей, не обладающих достаточными возможностями для критической оценки рекламных сообщений.

"Речь идёт о продуктах, которые напрямую связаны с риском развития детского ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснила РИА Новости Лещинская.