В Раде сделали громкое заявление о судьбе Зеленского после речи Трампа

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. После сегодняшней речи президента США Дональда Трампа в Давосе возникает ощущение, что Владимир Зеленский должен быть устранен с политической арены, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Поэтому я думаю, что Зеленского все-таки может ждать крепкая рука Трампа и суд. Это может быть не так быстро, как нам бы хотелось, но, думаю, это неизбежно", — написал он.
Во время своего выступления на форуме Трамп заявил, что работает с Зеленским и планирует встретиться с ним сегодня. При этом он выразил надежду, что глава киевского режима находится в зале.
Позднее портал Axios сообщил, что Зеленский планирует встретиться с Трампом в четверг. По данным портала, переговоры планируют провести перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.
Отмечается, что США проинформировали команду главы киевского режима о намерении американских представителей отправиться в Москву.
Ранее в швейцарском Давосе состоялась встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. И российский, и американский представители высоко оценили результаты встречи. Так, Дмитриев заявил журналистам, что встречи России и США проходят в конструктивном ключе, а Уиткофф назвал переговоры "очень позитивными".
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января.