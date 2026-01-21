Рейтинг@Mail.ru
В Раде сделали громкое заявление о судьбе Зеленского после речи Трампа
20:07 21.01.2026
В Раде сделали громкое заявление о судьбе Зеленского после речи Трампа
В Раде сделали громкое заявление о судьбе Зеленского после речи Трампа
После сегодняшней речи президента США Дональда Трампа в Давосе возникает ощущение, что Владимир Зеленский должен быть устранен с политической арены, заявил...
В Раде сделали громкое заявление о судьбе Зеленского после речи Трампа

Дмитрук: Зеленского может ждать крепкая рука Трампа после речи в Давосе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. После сегодняшней речи президента США Дональда Трампа в Давосе возникает ощущение, что Владимир Зеленский должен быть устранен с политической арены, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Поэтому я думаю, что Зеленского все-таки может ждать крепкая рука Трампа и суд. Это может быть не так быстро, как нам бы хотелось, но, думаю, это неизбежно", — написал он.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Разрушайте ваши земли". Трамп сделал громкое заявление о Европе
Вчера, 19:31
Дмитрук также отметил, что сейчас Зеленский используется как "триггерная фигура" и президент США упоминаниями о нем оказывает давление на "кураторов" киевского режима.
Во время своего выступления на форуме Трамп заявил, что работает с Зеленским и планирует встретиться с ним сегодня. При этом он выразил надежду, что глава киевского режима находится в зале.
Газета Politico ранее сообщала, что Зеленский не смог добиться места в графике Трампа в Давосе для проведения двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп анонсировал встречу с Зеленским в среду.
Позднее портал Axios сообщил, что Зеленский планирует встретиться с Трампом в четверг. По данным портала, переговоры планируют провести перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.
Отмечается, что США проинформировали команду главы киевского режима о намерении американских представителей отправиться в Москву.
Ранее в швейцарском Давосе состоялась встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. И российский, и американский представители высоко оценили результаты встречи. Так, Дмитриев заявил журналистам, что встречи России и США проходят в конструктивном ключе, а Уиткофф назвал переговоры "очень позитивными".
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
На Украине отметили тревожную деталь в заявлении Трампа о Зеленском
Вчера, 18:57
 
Заголовок открываемого материала