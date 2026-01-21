Рейтинг@Mail.ru
В Магадане приобрели устройство РЭБ для бойцов СВО - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
03:30 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/reb-2069199806.html
В Магадане приобрели устройство РЭБ для бойцов СВО
В Магадане приобрели устройство РЭБ для бойцов СВО - РИА Новости, 21.01.2026
В Магадане приобрели устройство РЭБ для бойцов СВО
Сотрудники одного из учебных заведений Магадана приобрели устройство радиоэлектронной борьбы, которое волонтеры вскоре доставят в зону СВО, сообщил руководитель РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T03:30:00+03:00
2026-01-21T03:30:00+03:00
надежные люди
безопасность
магадан
боевое братство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa12e851610d19270d4f601d0052080.jpg
https://ria.ru/20260120/tamozhenniki-2069028843.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31ccd097efd048a8bb6339789f5f67ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, магадан, боевое братство
Надежные люди, Безопасность, Магадан, Боевое братство
В Магадане приобрели устройство РЭБ для бойцов СВО

"Боевое братство" приобрела в Магадане РЭБ "Мелафон" для бойцов СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости. Сотрудники одного из учебных заведений Магадана приобрели устройство радиоэлектронной борьбы, которое волонтеры вскоре доставят в зону СВО, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов.
"Магаданские представители "Боевого братства" приобрели РЭБ "Мелафон" с помощью средств, которые собрали сотрудники "Лицея №1 им. Крупской". В ближайшее время ценное устройство радиоэлектронной борьбы отправится в зону проведения СВО, где волонтеры "Боевого братства" передадут его нашим колымским бойцам", - написал Козлов в Telegram-канале.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Саратовские таможенники отправили в зону СВО шлифовальный станок
Вчера, 13:58
 
Надежные людиБезопасностьМагаданБоевое братство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала