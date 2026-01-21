Александр Шамсутдинов удостоен медали за вклад в развитие Тульской области

МОСКВА, 21 янв — пресс-служба ГК "Полипласт". Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов был удостоен серебряной медали "За особый вклад в развитие Тульской области" на церемонии награждения победителей регионального конкурса "Спортсмен года – 2025".

Мероприятие собрало ведущих спортсменов, тренеров, представителей власти и бизнеса региона и прошло в Тульском областном центре молодежи. Награду вручил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"В этом году продолжит работу комиссия Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт". Будет рассмотрен целый комплекс различных вопросов. Рассчитываем, что от наших спортсменов и тренеров будут исходить инициативы по развитию спорта, которые мы сможем детально рассмотреть и проработать", – приводятся слова Дмитрия Миляева на официальном сайте правительства Тульской области.

Александр Шамсутдинов вручил премию победителю в номинации "Преодоление – лучший тренер-преподаватель по подготовке спортсменов с ограниченными физическими возможностями". Эта категория традиционно отмечает выдающийся вклад тренеров в развитие адаптивного спорта в регионе. Им стал Валерий Кобзаренко – тренер-преподаватель по спорту слепых (дисциплина велоспорт).

"Вручать награду в этой номинации – большая честь. Тренеры, которые работают с особыми спортсменами, делают очень важное дело. Они помогают людям поверить в себя и добиться успеха. Поддержка адаптивного спорта – один из наших главных приоритетов, мы продолжим помогать, создавая для этого все условия", – указал Александр Шамсутдинов.

В номинации "Преодоление – лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями" награду получила команда "АКМ-следж" – действующий чемпион России по следж хоккею.

Развитие детско-юношеского и адаптивного спорта является важнейшим направлением социальной политики ГК "Полипласт". Компания системно инвестирует в строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры, проводит соревнования и массовые мероприятия, направленные на популяризацию спорта в регионах присутствия ГК "Полипласт".