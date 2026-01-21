Рейтинг@Mail.ru
Александр Шамсутдинов удостоен медали за вклад в развитие Тульской области
11:51 21.01.2026 (обновлено: 12:25 21.01.2026)
Александр Шамсутдинов удостоен медали за вклад в развитие Тульской области
Александр Шамсутдинов удостоен медали за вклад в развитие Тульской области - РИА Новости, 21.01.2026
Александр Шамсутдинов удостоен медали за вклад в развитие Тульской области
Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов был удостоен серебряной медали "За особый вклад в развитие Тульской области" на церемонии... РИА Новости, 21.01.2026
Пресс-релизы

Александр Шамсутдинов удостоен медали за вклад в развитие Тульской области

© Фото : пресс-служба ГК "Полипласт"Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов удостоен медали за вклад в развитие Тульской области
Председатель совета директоров ГК Полипласт Александр Шамсутдинов удостоен медали за вклад в развитие Тульской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : пресс-служба ГК "Полипласт"
Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов удостоен медали за вклад в развитие Тульской области
МОСКВА, 21 янв — пресс-служба ГК "Полипласт". Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов был удостоен серебряной медали "За особый вклад в развитие Тульской области" на церемонии награждения победителей регионального конкурса "Спортсмен года – 2025".
Мероприятие собрало ведущих спортсменов, тренеров, представителей власти и бизнеса региона и прошло в Тульском областном центре молодежи. Награду вручил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"В этом году продолжит работу комиссия Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт". Будет рассмотрен целый комплекс различных вопросов. Рассчитываем, что от наших спортсменов и тренеров будут исходить инициативы по развитию спорта, которые мы сможем детально рассмотреть и проработать", – приводятся слова Дмитрия Миляева на официальном сайте правительства Тульской области.
Александр Шамсутдинов вручил премию победителю в номинации "Преодоление – лучший тренер-преподаватель по подготовке спортсменов с ограниченными физическими возможностями". Эта категория традиционно отмечает выдающийся вклад тренеров в развитие адаптивного спорта в регионе. Им стал Валерий Кобзаренко – тренер-преподаватель по спорту слепых (дисциплина велоспорт).
"Вручать награду в этой номинации – большая честь. Тренеры, которые работают с особыми спортсменами, делают очень важное дело. Они помогают людям поверить в себя и добиться успеха. Поддержка адаптивного спорта – один из наших главных приоритетов, мы продолжим помогать, создавая для этого все условия", – указал Александр Шамсутдинов.
В номинации "Преодоление – лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями" награду получила команда "АКМ-следж" – действующий чемпион России по следж хоккею.
Развитие детско-юношеского и адаптивного спорта является важнейшим направлением социальной политики ГК "Полипласт". Компания системно инвестирует в строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры, проводит соревнования и массовые мероприятия, направленные на популяризацию спорта в регионах присутствия ГК "Полипласт".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
