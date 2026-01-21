Сотни иностранцев просят репатриации после разгрома колл-центров в Камбодже

БАНГКОК, 21 янв – РИА Новости. Сотни иностранных граждан обратились в посольства своих стран в Пномпене за помощью в репатриации после разгрома правительственными силами безопасности Камбоджи мошеннических колл-центров, в которых они работали подневольно, Сотни иностранных граждан обратились в посольства своих стран в Пномпене за помощью в репатриации после разгрома правительственными силами безопасности Камбоджи мошеннических колл-центров, в которых они работали подневольно, сообщает в среду газета Khmer Times.

"Около тысячи граждан Индонезии обратились в последние пять дней в посольство своей страны в Пномпене с просьбами о помощи в возвращении на родину после разгрома камбоджийскими силами безопасности мошеннических колл-центров в ряде провинций Камбоджи", - сообщает издание.

Отмечается, что подобное положение сложилось, начиная с 16 января, и в посольстве КНР Камбодже , куда с такими же просьбами обратились сотни китайских граждан.

Газета также сообщает, что иностранцы, обратившиеся в свои посольства, в огромном большинстве – жертвы обмана со стороны операторов мошеннических колл-центров, которые посулили им высокооплачиваемую работу, а по прибытии в Камбоджу отобрали паспорта и заставили работать в своих колл-центрах подневольно.

Издание сообщает со ссылкой на посольство Индонезии в Пномпене, что в течение первых трех недель января 2026 года дипмиссия уже обработала документы 1 047 граждан своей страны, ранее освобожденных из мошеннических колл-центров, для возвращения на родину, а в настоящее время занимается документами новых жертв, освобожденных из колл-центров в течение последней недели.

Для многих жертв колл-центров репатриация осложнена тем, что у них просрочены камбоджийские визы или отсутствуют паспорта, ранее отобранные операторами колл-центров, сообщает газета.

Мьянмой и Новая массированная операция против мошеннических колл-центров началась в Камбодже через несколько дней после ареста и депортации 7 января из страны в Китай гражданина КНР Чен Чжи, подозреваемого КНР, Камбоджей, Таиландом США в организации онлайн-мошеннических центров и подпольных онлайн-казино, оперировавших из колл-центров, расположенных в странах Юго-Восточной Азии . Чен Чжи, которого долгое время считали легальным международным предпринимателем, в прошлом занимал должность внештатного советника правительства Камбоджи.