Рейтинг@Mail.ru
Сотни иностранцев просят репатриации после разгрома колл-центров в Камбодже - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/razgrom-2069248958.html
Сотни иностранцев просят репатриации после разгрома колл-центров в Камбодже
Сотни иностранцев просят репатриации после разгрома колл-центров в Камбодже - РИА Новости, 21.01.2026
Сотни иностранцев просят репатриации после разгрома колл-центров в Камбодже
Сотни иностранных граждан обратились в посольства своих стран в Пномпене за помощью в репатриации после разгрома правительственными силами безопасности Камбоджи РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:44:00+03:00
2026-01-21T10:44:00+03:00
в мире
камбоджа
китай
пномпень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39947/69/399476923_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_3696c6478ce1945f064648bd780fac69.jpg
https://ria.ru/20251226/rossiyanka-2064864398.html
https://ria.ru/20260114/moshenniki-2067741787.html
камбоджа
китай
пномпень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39947/69/399476923_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_801c842285ecdc4170aae4ea3898f704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камбоджа, китай, пномпень
В мире, Камбоджа, Китай, Пномпень
Сотни иностранцев просят репатриации после разгрома колл-центров в Камбодже

Khmer Times: тысячи иностранцев обратились в посольства в Пномпене за помощью

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкСтолица Камбоджи город Пномпень
Столица Камбоджи город Пномпень - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Столица Камбоджи город Пномпень. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 21 янв – РИА Новости. Сотни иностранных граждан обратились в посольства своих стран в Пномпене за помощью в репатриации после разгрома правительственными силами безопасности Камбоджи мошеннических колл-центров, в которых они работали подневольно, сообщает в среду газета Khmer Times.
"Около тысячи граждан Индонезии обратились в последние пять дней в посольство своей страны в Пномпене с просьбами о помощи в возвращении на родину после разгрома камбоджийскими силами безопасности мошеннических колл-центров в ряде провинций Камбоджи", - сообщает издание.
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме
26 декабря 2025, 13:51
Отмечается, что подобное положение сложилось, начиная с 16 января, и в посольстве КНР в Камбодже, куда с такими же просьбами обратились сотни китайских граждан.
Газета также сообщает, что иностранцы, обратившиеся в свои посольства, в огромном большинстве – жертвы обмана со стороны операторов мошеннических колл-центров, которые посулили им высокооплачиваемую работу, а по прибытии в Камбоджу отобрали паспорта и заставили работать в своих колл-центрах подневольно.
Издание сообщает со ссылкой на посольство Индонезии в Пномпене, что в течение первых трех недель января 2026 года дипмиссия уже обработала документы 1 047 граждан своей страны, ранее освобожденных из мошеннических колл-центров, для возвращения на родину, а в настоящее время занимается документами новых жертв, освобожденных из колл-центров в течение последней недели.
Для многих жертв колл-центров репатриация осложнена тем, что у них просрочены камбоджийские визы или отсутствуют паспорта, ранее отобранные операторами колл-центров, сообщает газета.
Новая массированная операция против мошеннических колл-центров началась в Камбодже через несколько дней после ареста и депортации 7 января из страны в Китай гражданина КНР Чен Чжи, подозреваемого КНР, Камбоджей, Таиландом, Мьянмой и США в организации онлайн-мошеннических центров и подпольных онлайн-казино, оперировавших из колл-центров, расположенных в странах Юго-Восточной Азии. Чен Чжи, которого долгое время считали легальным международным предпринимателем, в прошлом занимал должность внештатного советника правительства Камбоджи.
Khmer Times напоминает, что ранее, в 2025 году, из Камбоджи были депортированы и репатриированы более 13 500 иностранцев, граждан 66 стран по результатам расследований и операций сил безопасности против мошеннических колл-центров, оперировавших на территории страны.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Сбер рассказал, в каких странах украинские колл-центры вербуют сотрудников
14 января, 09:59
 
В миреКамбоджаКитайПномпень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала