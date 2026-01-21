https://ria.ru/20260121/razgrom-2069248958.html
Сотни иностранцев просят репатриации после разгрома колл-центров в Камбодже
Сотни иностранцев просят репатриации после разгрома колл-центров в Камбодже
Сотни иностранных граждан обратились в посольства своих стран в Пномпене за помощью в репатриации после разгрома правительственными силами безопасности Камбоджи РИА Новости, 21.01.2026
Khmer Times: тысячи иностранцев обратились в посольства в Пномпене за помощью
БАНГКОК, 21 янв – РИА Новости.
Сотни иностранных граждан обратились в посольства своих стран в Пномпене за помощью в репатриации после разгрома правительственными силами безопасности Камбоджи мошеннических колл-центров, в которых они работали подневольно, сообщает
в среду газета Khmer Times.
"Около тысячи граждан Индонезии
обратились в последние пять дней в посольство своей страны в Пномпене
с просьбами о помощи в возвращении на родину после разгрома камбоджийскими силами безопасности мошеннических колл-центров в ряде провинций Камбоджи", - сообщает издание.
Отмечается, что подобное положение сложилось, начиная с 16 января, и в посольстве КНР
в Камбодже
, куда с такими же просьбами обратились сотни китайских граждан.
Газета также сообщает, что иностранцы, обратившиеся в свои посольства, в огромном большинстве – жертвы обмана со стороны операторов мошеннических колл-центров, которые посулили им высокооплачиваемую работу, а по прибытии в Камбоджу отобрали паспорта и заставили работать в своих колл-центрах подневольно.
Издание сообщает со ссылкой на посольство Индонезии в Пномпене, что в течение первых трех недель января 2026 года дипмиссия уже обработала документы 1 047 граждан своей страны, ранее освобожденных из мошеннических колл-центров, для возвращения на родину, а в настоящее время занимается документами новых жертв, освобожденных из колл-центров в течение последней недели.
Для многих жертв колл-центров репатриация осложнена тем, что у них просрочены камбоджийские визы или отсутствуют паспорта, ранее отобранные операторами колл-центров, сообщает газета.
Новая массированная операция против мошеннических колл-центров началась в Камбодже через несколько дней после ареста и депортации 7 января из страны в Китай гражданина КНР Чен Чжи, подозреваемого КНР, Камбоджей, Таиландом
, Мьянмой
и США
в организации онлайн-мошеннических центров и подпольных онлайн-казино, оперировавших из колл-центров, расположенных в странах Юго-Восточной Азии
. Чен Чжи, которого долгое время считали легальным международным предпринимателем, в прошлом занимал должность внештатного советника правительства Камбоджи.
Khmer Times напоминает, что ранее, в 2025 году, из Камбоджи были депортированы и репатриированы более 13 500 иностранцев, граждан 66 стран по результатам расследований и операций сил безопасности против мошеннических колл-центров, оперировавших на территории страны.