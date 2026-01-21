Рейтинг@Mail.ru
21.01.2026
23:34 21.01.2026
В Раде оценили стоимость проведения президентских выборов на Украине
В Раде оценили стоимость проведения президентских выборов на Украине
Более 10 миллиардов гривен (более 231 миллиона долларов) может стоить проведение президентских выборов на Украине, обеспечить их должны "партнеры", заявил... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T23:34:00+03:00
2026-01-21T23:34:00+03:00
В Раде оценили стоимость проведения президентских выборов на Украине

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Более 10 миллиардов гривен (более 231 миллиона долларов) может стоить проведение президентских выборов на Украине, обеспечить их должны "партнеры", заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.
"Миллиарды гривен. У нас обычные выборы обходились в 2-3 миллиарда (46,2 миллиона – 69,3 миллиона долларов – ред.) по ценам 2019 года. Сейчас речь идет о миллиардах, может, больше 10. Партнеры должны полностью это обеспечивать", - сказал Корниенко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE, отвечая на вопрос, сколько денег нужно будет для проведения выборов.
В декабре 2025 года глава фракции Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. Группа провела уже два заседания, третье собрание назначено на начало февраля. В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ: Зеленский поручил разработать проект о выборах при военном положении
15 декабря 2025, 12:10
 
Заголовок открываемого материала