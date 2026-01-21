В Раде оценили стоимость проведения президентских выборов на Украине

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Более 10 миллиардов гривен (более 231 миллиона долларов) может стоить проведение президентских выборов на Украине, обеспечить их должны "партнеры", заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.
"Миллиарды гривен. У нас обычные выборы обходились в 2-3 миллиарда (46,2 миллиона – 69,3 миллиона долларов – ред.) по ценам 2019 года. Сейчас речь идет о миллиардах, может, больше 10. Партнеры должны полностью это обеспечивать", - сказал Корниенко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE, отвечая на вопрос, сколько денег нужно будет для проведения выборов.
В декабре 2025 года глава фракции Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. Группа провела уже два заседания, третье собрание назначено на начало февраля. В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
СМИ: Зеленский поручил разработать проект о выборах при военном положении
15 декабря 2025, 12:10