В Раде оценили стоимость проведения президентских выборов на Украине

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Более 10 миллиардов гривен (более 231 миллиона долларов) может стоить проведение президентских выборов на Украине, обеспечить их должны "партнеры", заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.