"Кошелек Зеленского" виновен в отсутствии света на Украине, заявили в Раде - РИА Новости, 21.01.2026
12:04 21.01.2026 (обновлено: 12:33 21.01.2026)
"Кошелек Зеленского" виновен в отсутствии света на Украине, заявили в Раде
"Кошелек Зеленского" виновен в отсутствии света на Украине, заявили в Раде

Гончаренко обвинил Миндича в отсутствии света и тепла на Украине

Тимур Миндич
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) напомнил, что украинский бизнесмен, соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич нанес многомиллионные убытки энергетике Украины и потому также несет ответственность за отсутствие света и тепла в квартирах соотечественников.
"Мне кажется, что много кто начал забывать, что друг Зеленского... Тимур Миндич - украл 100 миллионов долларов на энергетике... То есть, когда вы спрашиваете себя, а почему нет света, тепла и отопления, надо вспомнить... украинских гнид", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу.
* внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
"Ситуация критическая": Кличко пожаловался на катастрофу в Киеве
01:41
 
