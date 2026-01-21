"Кошелек Зеленского" виновен в отсутствии света на Украине, заявили в Раде

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) напомнил, что украинский бизнесмен, соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич нанес многомиллионные убытки энергетике Украины и потому также несет ответственность за отсутствие света и тепла в квартирах соотечественников.