СМИ: РКН попросили ограничить работу "раздевающих" ИИ-сервисов

По данным газеты, в документе Чернышов сообщает, что в отечественном цифровом пространстве активно распространяются деструктивные онлайн-ресурсы, использующие технологии искусственного интеллекта для генерации фальшивых изображений обнаженных людей. Подобные технологии легко становятся орудием травли одноклассников, когда сгенерированные изображения используются для унижения и психологического давления.

"По словам депутата, есть также угроза дискредитации и оскорбления учителей, что подрывает авторитет педагогов и саму воспитательную среду. Создание и распространение подобного контента без согласия человека наносит непоправимый психологический ущерб, ведет к глубоким травмам и создает реальные риски для жизни и здоровья пострадавших, считает он. Такая практика противоречит основам государственной политики в сфере защиты детства, семьи и традиционных ценностей, подчеркивает парламентарий", - сообщает газета.