СМИ: РКН попросили ограничить работу "раздевающих" ИИ-сервисов
Роскомнадзор просят ограничить работу в России онлайн-ресурсов, использующих технологии искусственного интеллекта для генерации фальшивых изображений обнаженных РИА Новости, 21.01.2026
россия
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Роскомнадзор просят ограничить работу в России онлайн-ресурсов, использующих технологии искусственного интеллекта для генерации фальшивых изображений обнаженных людей, сообщает газета "Известия
" со ссылкой на документ.
"Роскомнадзор
просят ограничить работу в России
нейросервисов-раздеваторов. С таким предложением на имя главы службы Андрея Липова
обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов
", - пишет издание.
По данным газеты, в документе Чернышов сообщает, что в отечественном цифровом пространстве активно распространяются деструктивные онлайн-ресурсы, использующие технологии искусственного интеллекта для генерации фальшивых изображений обнаженных людей. Подобные технологии легко становятся орудием травли одноклассников, когда сгенерированные изображения используются для унижения и психологического давления.
"По словам депутата, есть также угроза дискредитации и оскорбления учителей, что подрывает авторитет педагогов и саму воспитательную среду. Создание и распространение подобного контента без согласия человека наносит непоправимый психологический ущерб, ведет к глубоким травмам и создает реальные риски для жизни и здоровья пострадавших, считает он. Такая практика противоречит основам государственной политики в сфере защиты детства, семьи и традиционных ценностей, подчеркивает парламентарий", - сообщает газета.
Кроме того, по данным "Известий", аналогичное обращение в Роскомнадзор готовит комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
"Безусловно, мы должны как можно скорее запретить работу этих сервисов в России. Мы готовим такое обращение в Роскомнадзор от нашего комитета", - сказала глава комитета Нина Останина
