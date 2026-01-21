Рейтинг@Mail.ru
03:27 21.01.2026
СМИ: РКН попросили ограничить работу "раздевающих" ИИ-сервисов
СМИ: РКН попросили ограничить работу "раздевающих" ИИ-сервисов
2026-01-21T03:27:00+03:00
2026-01-21T03:27:00+03:00
технологии, россия, борис чернышов (депутат), андрей липов, нина останина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Технологии, Россия, Борис Чернышов (депутат), Андрей Липов, Нина Останина, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
СМИ: РКН попросили ограничить работу "раздевающих" ИИ-сервисов

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Роскомнадзор просят ограничить работу в России онлайн-ресурсов, использующих технологии искусственного интеллекта для генерации фальшивых изображений обнаженных людей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.
"Роскомнадзор просят ограничить работу в России нейросервисов-раздеваторов. С таким предложением на имя главы службы Андрея Липова обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов", - пишет издание.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В РКН ответили на вопрос о возможном снятии для ограничений с WhatsApp
15 января, 15:26
По данным газеты, в документе Чернышов сообщает, что в отечественном цифровом пространстве активно распространяются деструктивные онлайн-ресурсы, использующие технологии искусственного интеллекта для генерации фальшивых изображений обнаженных людей. Подобные технологии легко становятся орудием травли одноклассников, когда сгенерированные изображения используются для унижения и психологического давления.
"По словам депутата, есть также угроза дискредитации и оскорбления учителей, что подрывает авторитет педагогов и саму воспитательную среду. Создание и распространение подобного контента без согласия человека наносит непоправимый психологический ущерб, ведет к глубоким травмам и создает реальные риски для жизни и здоровья пострадавших, считает он. Такая практика противоречит основам государственной политики в сфере защиты детства, семьи и традиционных ценностей, подчеркивает парламентарий", - сообщает газета.
Кроме того, по данным "Известий", аналогичное обращение в Роскомнадзор готовит комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
"Безусловно, мы должны как можно скорее запретить работу этих сервисов в России. Мы готовим такое обращение в Роскомнадзор от нашего комитета", - сказала глава комитета Нина Останина.
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Мизулина обратится в РКН с просьбой ограничить ресурсы с темой селфхарма
12 января, 18:49
 
ТехнологииРоссияБорис Чернышов (депутат)Андрей ЛиповНина ОстанинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФ
 
 
