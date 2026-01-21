Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 17 дронов ВСУ над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 21.01.2026 (обновлено: 23:21 21.01.2026)
ПВО сбила 17 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 17 дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 21.01.2026
ПВО сбила 17 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО России за три часа перехватила и уничтожила 17 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 21.01.2026
россия, безопасность, краснодарский край, азовское море
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Азовское море
ПВО сбила 17 дронов ВСУ над российскими регионами

МО: средства ПВО за три часа сбили 17 БПЛА ВСУ над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ПВО России за три часа перехватила и уничтожила 17 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в среду.
"21 января в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА – над акваторией Азовского моря, два БПЛА – над акваторией Черного моря и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Харьковской и Сумской области ликвидировали специалистов связи и ПВО ВСУ
14 января, 22:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКраснодарский крайАзовское море
 
 
