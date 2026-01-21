https://ria.ru/20260121/pvo-2069444749.html
ПВО сбила 17 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО России за три часа перехватила и уничтожила 17 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 21.01.2026
2026
